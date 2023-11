© виж галерията Певицата Селин Дион направи първата си публична изява, след като бе диагностицирана със синдрома на скованата личност и отмени всички дати на световното си турне заради нелечимата болест.



Изпълнителката на “My Heart Will Go On" се появи на хокеен мач в Лас Вегас във видимо добро настроение.



55-годишната звезда аплодира родния отбор Монреал Канадиънс, който влезе в епична битка с Вегас Голдън Найтс. За съжаление нейният отбор загуби мача в Града на греха, но певицата бе видяна в съблекалнята, където поздрави играчите, придружена от синовете си 22-годишният Рене-Чарлз и 13-годишните близнаци Нелсън и Еди.



Дион се срещна с главния треньор на Монреал Канадиънс Мартин Сейнт Луис, който си спомни, че я е гледал как пее "Une Colombe“ пред папата, когато е била на 14 години.



"Променихме се малко оттогава, но не много“, пошегува се легендарната певица.



Селин Дион сподели снимки от събитието в официалния си акаунт в Instagram и благодари на отбора за оказаното внимание към нея и децата й, пише "Телеграф".



"Моите момчета и аз си прекарахме толкова забавно на гости на Монреал Канадиънс след хокейния им мач с Вегас Голдън Найтс в Лас Вегас в понеделник вечер. Играха толкова добре, каква игра!! Благодарим ви, че се срещнахте с нас след мача, момчета! Това беше незабравимо за всички ни. Успешен сезон!", написа певицата в мрежата.