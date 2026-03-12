Пълна промяна за световната №1 в бокса! Цели 23 кг сваля Станимира Петрова за седем месеца, откакто даде живот на първородния си син Лазар.Шампионката не само е възвърнала атлетичната си форма преди раждането, но е и наредила плочки от мускули на корема, с което малко майки могат да се похвалят.Това далеч няма да е крайният резултат от тоталната метаморфоза на Станимира, зарича се боксьорката. Спортистката продължава усилени тренировки, за да смъкне още килограми и да шлифова още по-стройна фигура.Световната и четирикратна европейска шампионка по бокс посрещна най-голямата победа в живота си - раждането на първородния си син през лятото.Бебето се появи на бял свят на 11 август рано сутринта. Малкият Лазар се роди с перфектни мерки - 3,200 кг и отлично здраве.Петрова, която през годините донесе на България престижни отличия от световни и европейски първенства, споделя, че майчинството е ново и вълнуващо предизвикателство. За спортната легенда това е най-личното й приключение да отгледа своя "златен медал“ у дома.С любимия й Васил Петров са заедно от близо три години. Станимира разкри, че има мъж до себе си, в края на 2023-та. Тогава тя сподели, че се чувства като в рая с бившия футболист и вече мисли за деца. Пошегува се, че крие гаджето си, за не й го вземат, припомня HotArena.