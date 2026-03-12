ЗАРЕЖДАНЕ...
Пълна промяна за световната ни № 1 в бокса
©
Шампионката не само е възвърнала атлетичната си форма преди раждането, но е и наредила плочки от мускули на корема, с което малко майки могат да се похвалят.
Това далеч няма да е крайният резултат от тоталната метаморфоза на Станимира, зарича се боксьорката. Спортистката продължава усилени тренировки, за да смъкне още килограми и да шлифова още по-стройна фигура.
Световната и четирикратна европейска шампионка по бокс посрещна най-голямата победа в живота си - раждането на първородния си син през лятото.
Бебето се появи на бял свят на 11 август рано сутринта. Малкият Лазар се роди с перфектни мерки - 3,200 кг и отлично здраве.
Петрова, която през годините донесе на България престижни отличия от световни и европейски първенства, споделя, че майчинството е ново и вълнуващо предизвикателство. За спортната легенда това е най-личното й приключение да отгледа своя "златен медал“ у дома.
С любимия й Васил Петров са заедно от близо три години. Станимира разкри, че има мъж до себе си, в края на 2023-та. Тогава тя сподели, че се чувства като в рая с бившия футболист и вече мисли за деца. Пошегува се, че крие гаджето си, за не й го вземат, припомня HotArena.
Още по темата
/
Яна Маринова: Разделих се с близък приятел, защото отказах екскурзия в Москва по време на войната
10:29
Петя Буюклиева: Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми
09:25
Почина Любомир Пеевски
11.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Цеца пристига в България с частен самолет и полицейски ескорт
21:54 / 11.03.2026
Почина Любомир Пеевски
16:46 / 11.03.2026
Глория: На по-хубаво и весело парти не съм присъствала! Честито!
14:18 / 11.03.2026
Маргарита Хранова отпразнува златна сватба с Кико
14:39 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.