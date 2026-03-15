Сегашният конфликт в Иран няма да прерасне в световна война. Така каза Кармен Лазарова, която у нас представя пророчествата на бразилския медиум Жуселино Нобрега да Лус. По думите ѝ, напрежението ще започне да затихва до есента септември, октомври, а до края на годината вече ще се усети облекчение. Въпреки това Лазарова предупреждава, че по-голяма глобална конфронтация няма да може да бъде избегната, като тя ще започне през 2047 г.През последните години Жуселино се прочу с писмата си до държавни ръководители, в които се опитва да насочи световните събития в по-добра посока. "Още миналата година Жуселино предвиждаше война в Иран. През март 2025 г. той изпрати писмо до израелския премиер Бенямин Нетаняху, а по-късно предупреди и бившия американски президент Доналд Тръмп“, разказва пред вестник "Телеграф" Лазарова.В същото време родни и чужди медиуми стават все по-актуални предвид ескалацията на конфликтите по света. Известният полски ясновидец Кшищоф Яцковски, наричан още "пророкът Члухов“, предвижда, че кризата ще удари най-вече хората със спестявания, а недостигът на продукти ще се задълбочи."Не че харесвам България и Румъния, но хората там ще се крият от глада и войните“, казва той в своите видеа.Още през есента на миналата година гологлавият мъж обяви, че старият световен ред си отива. А Трета световна война ще започне на 28 февруари 2026 г. Случайно или не точно тогава Израел нападна Иран. Според Яцковски в близкото бъдеще в серията от конфликти ще се присъединят и още страни.Яцковски прогнозира още, че Великобритания може да се разпадне на съставните си части, а Съединените щати имат намерение да атакуват еврозоната, която се явява конкурент на американската икономика.