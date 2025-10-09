ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Приятелят на Стефани настоява а аборт?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:51Коментари (0)0
©
Изгонената от Big Brother Стефани шокира всички в Къщата, като призна на живо, че е бременна. Още по-скандалното е, че според коментари в социалните мрежи нейни съселяни твърдят, че таткото е най-големият батка от Враца — човек със съмнителна слава, за когото дори родителите ѝ не искат да чуят.

Според слуховете всички в родното ѝ село Малорад били наясно кой е щастливият бъдещ татко, защото там всички се познават и неведнъж са ги забелязвали заедно. Местен жител допълва:

"Виждал съм ги да се целуват по спирката посред бял ден — не се криеха. Ама сега, като се чу за бебе, тя мълчи като риба.“

Това, твърдяха те, е Марин Илиев, както и по-късно брадърката сама потвърди. Бивш футболист и фен на високите скорости, той в момента се води безработен, известен като местен бабаит със "занимания по тънката част“. Преди време е бил и семеен.

Родителите на татуистката от Малорад били бесни. Майка ѝ буквално избухнала в сълзи, когато разбрала кой е бащата, а баща ѝ отказвал да приеме бъдещия зет, тъй като не го харесвал още от началото на връзката им. Това сериозно се отразило на отношенията между родителите и дъщерята. Въпреки това, поне в ефир, те се включиха с подкрепа, заявявайки, че винаги ще я обичат.

Близки до семейството обаче твърдят, че Марин не желаел дете и, след като тя направила тест пред него, настоявал за аборт. След излизането на Стефани от Къщата обаче той запял друга песен — заявил, че бебето било планирано и дори се бил обадил на родителите на Стефани след избухването на новината, за да говори с тях, като твърдял, че са се помирили, пишат от Хотарена.

Скандалът обаче не свършва дотук. Ширят се слухове, че разкриването на бременността от страна на Стефани изобщо не е било случайно — красавицата от селото влязла в предаването именно със стратегията да направи това скандално разкритие в ефир, с надеждата да повтори грандиозния успех на Здравко Василев от сезон 1. Припомняме, че гларусът от Приморско спечели първото издание, след като в ефир разкри, че чака бебе — нещо, което го изстреля право към голямата награда.

В социалните мрежи обаче зрителите на формата остро осъдиха поведението на бъдещата майка. В един от последните епизоди тя призна, че пуши и това според нея било "нормално“, защото имала приятелки, които също пушели по време на бременността, а на децата им "нищо не им станало“. Това изказване истински скандализира женската част от зрителите на формата.

Самият Марин признал, че не му правело добро впечатление, когато тя пуши, но обещал да се погрижи Стефани постепенно да намали цигарите, докато напълно ги спре.


Още по темата: общо новини по темата: 1665
09.10.2025 Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"!
09.10.2025 Кака Лара: Това е дъното
09.10.2025 Астролог предсказал черна дата на Сашка Васева
09.10.2025 Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
09.10.2025 Венета не била болна, друго е
09.10.2025 Рок звезда катастрофира
предишна страница [ 1/278 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Венета не била болна, друго е
15:30 / 09.10.2025
Кикерезова: Не съм приключила
08:45 / 09.10.2025
Родена е точно преди 86 години в наш град, чието име вече не е съ...
08:34 / 09.10.2025
Огорчената Кичка Бодурова: Много, много ми е мъчно!
15:37 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "...
15:06 / 08.10.2025
Брутално високо: 100 000 лева хонорар за Лили Иванова
14:15 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: