© Принц Хари неочаквано се яви пред Върховния съд днес, тъй като започна съдебното производство по делото за незаконно събиране на информация от британските вестници Daily Mail и Mail on Sunday. Двете издания са собственост на Associated Newspapers Ltd, съобщава Ройтерс.



Засегнати от незаконното събиране на информация са също така сър Елтън Джон и актрисите Сейди Фрост и Лиз Хърси. Издателят обаче твърди, че обвиненията са "абсурдни клевети“.



Четиридневно предварително изслушване във Върховния съд, което започва в понеделник, ще разгледа правните аргументи. След това съдията ще реши дали делото ще продължи или ще бъде прекратено.



Когато правният иск беше обявен през октомври 2022 г., адвокатската кантора Hamlins, която представлява принц Хари и актрисата Сейди Фрост, заяви, че дейността на издателя включва наемане на частни детективи, които тайно да поставят подслушвателни устройства в колите и домовете на знаменитостите, както и хората, които да слушат и записват частните телефонни разговори.



Освен това е събирана информация за здравния статус и банковите сметки на знаменитостите. Има и обвинение за корумпирането на полицейски служители, за да получават журналистите вътрешна, чувствителна информация.



"Ние напълно и недвусмислено опровергаваме тези абсурдни клевети, които изглеждат като добре планиран опит за въвличане на изданията в скандал“, се казва в официалното становище на издателската група. Според тях някои от твърденията са силно преувеличени.