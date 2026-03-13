Фолк звездата Преслава изненада последователите си в социалните мрежи с ефекта фотосесия по случай 8-ми март. Популярната певица позира върху впечатляващо "Ферари“, а пред себе си държи огромен букет от червени рози. "Честит празник на жената! Красота, сила и едно дяволско желание - да обичаме истински и да живеем смело“, написа тя.Снимките бързо събраха хиляди харесвания. Автомобилът е последен модел "Ферари Пуросанге“, който струва зашеметяващите 600 000 евро, пише "Уикенд“.Под капака на автомобила се крие атмосферен V12 двигател със 725 конски сили, който ускорява до 100 км/ч за малко над 3 секунди, а максималната скорост надхвърля 300 км/ч.В последно време Преслава демонстрира доста висок стандарт на живот. Преди по-малко от месец се похвали с часовник "Ролекс“ за 35 000 евро.Хонорарът на изпълнителката е 15 000 лева за час пеене. На месец има по 15-25 участия и без проблеми може да си позволи скъпи аксесоари, но все пак цената на колата е доста сериозна. Същото важи и за поддръжката й.Според вестника автомобилът е на половинката й Павел и е купен на лизинг. Семейството ще изплаща ферарито в продължение на година и половина.