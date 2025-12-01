ИЗПРАТИ НОВИНА
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:15
©
Българският политически живот през 2025 г. ни подари редица забележителни моменти и думи, но една от тях изпъкна с особена сила и буквално освети абсурдите на политическия диалог. Става дума за думата "мръшляк“, която се оказа достатъчно шокираща и незабравима, за да влезе в центъра на общественото внимание.

Инцидентът се случи по време на протест в сряда, 26 ноември, когато парламентарен сътрудник на "Продължаваме промяната“ снима кулоарите на Народното събрание, за да покаже на демонстрантите какво се случва вътре. На този фон депутатът от ДПС-Ново Начало Байрам Байрам избухна с обидни думи към сътрудника, наричайки го:

"Абе, я бягай оттук, бе, мършляк такъв. Ти си пълен мършляк! Изчезвай!“

Тази ситуация бързо се превърна в централна тема в социалните мрежи и медийния свят, като думата "мръшляк“ започна да се използва с нотка на ирония за описване на поведението на политици и политически диалог като цяло.

Психологът Радостина Хлебаров с отворено писмо до медиите и обществеността по къде на шега, къде наистина предлага "мръшляк“ да бъде обявена за дума на годината. Според нея тя отразява духа на съвременния политически диалог, обогатява езика с нови нюанси на сарказъм и софистицираност, 

шокира, забавлява и обяснява политическия климат едновременно – всичко това само в седем букви.

"Нека отличим този блестящ принос към българския език и увековечим момента, в който поредният политик ни показва, че диалогът между институции и граждани може да падне още по-ниско“, се казва нейното писмо.



0
 
 
Те "Мента" си имат, сега и "Мръшляк" ще си имат. Ако е знаел, че ще му остане прякор за цял живот...ама от акъла си пати.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температу...
21:15 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Честито на Светослав Иванов!
19:56 / 30.11.2025
Родена е в Пловдив, днес стана на 38, но проблем в семейството от...
18:29 / 30.11.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:24 / 30.11.2025

