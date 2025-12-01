ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
Инцидентът се случи по време на протест в сряда, 26 ноември, когато парламентарен сътрудник на "Продължаваме промяната“ снима кулоарите на Народното събрание, за да покаже на демонстрантите какво се случва вътре. На този фон депутатът от ДПС-Ново Начало Байрам Байрам избухна с обидни думи към сътрудника, наричайки го:
"Абе, я бягай оттук, бе, мършляк такъв. Ти си пълен мършляк! Изчезвай!“
Тази ситуация бързо се превърна в централна тема в социалните мрежи и медийния свят, като думата "мръшляк“ започна да се използва с нотка на ирония за описване на поведението на политици и политически диалог като цяло.
Психологът Радостина Хлебаров с отворено писмо до медиите и обществеността по къде на шега, къде наистина предлага "мръшляк“ да бъде обявена за дума на годината. Според нея тя отразява духа на съвременния политически диалог, обогатява езика с нови нюанси на сарказъм и софистицираност,
шокира, забавлява и обяснява политическия климат едновременно – всичко това само в седем букви.
"Нека отличим този блестящ принос към българския език и увековечим момента, в който поредният политик ни показва, че диалогът между институции и граждани може да падне още по-ниско“, се казва нейното писмо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 259
|предишна страница [ 1/44 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температу...
21:15 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Честито на Светослав Иванов!
19:56 / 30.11.2025
Родена е в Пловдив, днес стана на 38, но проблем в семейството от...
18:29 / 30.11.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:24 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS