Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
Автор: ИА Фокус 08:08
©
На 20 февруари православната църква отбелязва празника на Свети Лъв, епископ на Катания.

Свети Лъв бил роден във Равена и бил син на знатни родители. Той получил добро образование и по-късно бил избран за епископ на град Катана, в който се проявил със своето изключително милосърдие. За високите си добродетели и възвишен духовен живот Свети Лъв бил удостоен с чудотворна сила.

На този ден имен ден имат Еврим, Евтимий, Евтима, Евта, Евтихия.







