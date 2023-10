© виж галерията Стинг е роден като Гордън Матю Томас Съмнър. Днес великият музикант, който се изявява и актьор, навършва 72 години. Той е роден през 1951 година на 2 октомври. Британецът е основен автор на песните, певец и басист на групата The Police от 1977 до 1984 година. В следващите години той залага на самостоятелна кариера. Като член на "Полис“ е включен в Залата на славата на рокендрола и има звезда на Холивудската алея на славата.



Съществуват много версии за това как се е появило името Стинг. Той вече не помни точно как е станало това. Най-популярната история гласи, че още докато свирел в групата "Phoenix Jazzmen“, Стинг обличал раиран суичър в жълто и черно и всички казвали, че прилича на пчела.



Като самостоятелен музикант и член на The Police получава 17 награди "Грами“, включително за песен на годината за "Every Breath You Take“, 3 награди "Брит“, по една награда "Златен глобус“ и "Еми“ и четири номинации за "Оскар“ за оригинална песен. С тази група Стинг става един от най-продаваните музиканти в света, като самостоятелно и с групата има продадени над 100 милиона записа.



Стинг е култова фигура в съвременната музика. Текстовете на песните му имат дълбок смисъл. Той е работил и като учител. Жени се за актрисата Труди Стайлър през август 1992 година. Любопитно е, че двамата са гаджета в продължение на 10 години. У дома спазват макробиотична диета. Това означава, че менюто им е богато на зърнени храни и пресни зеленчуци, но умерено консумират месо. Млечните продукти, захарта, както и полуфабрикатите са забранени.



Двамата отглеждат страшно много продукти в собствената си ферма, така че залагат на екологично чисти плодове и зеленчуци. Великият музикант започва да практикува йога, когато е 40-годишен. Денят му винаги завършва с медитация.



Вината на рок музиканта носят имената на някои от най-емблематичните му песни. Избата им Tenuta Il Palagio е построена в средата на XVI век и постепенно се е разраствала като имение. Имат маслиновите гори и лозя. От години в имението се произвежда великолепен мед, зехтин и различни видове вина. Двамата отглеждат и кокошки.