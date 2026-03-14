Повратна точка за 4 зодии през уикенда
Риби: Последният тласък, който променя всичко
Понякога е достатъчен само малък знак, за да почувстват Рибите, че "това е моментът“. Този път няма място за колебание. Енергията на Юпитер им дава последния тласък, който им липсваше до този момент. Досега Рибите знаеха какво да правят, но не можеха да го направят. Сега най-накрая се появяват мотивацията и убеждението, че всичко върви в правилната посока.
Дева: Търпението поема водещата роля
Девите не са известни с търпението си, но именно тази черта ще се окаже най-голямото им предимство днес. Знак от Вселената идва под формата на мир и самочувствие, нещо, което им е липсвало досега. Девите са толкова уверени в целите си, че дори не забелязват течението на времето. Успехът няма да ги изненада - изненадващо ще бъде моментът, в който най-накрая ще настъпи. Уикендът на 14 и 15 март ще бъде този момент.
Стрелец: Край на извиненията, време за действие
За Стрелец уикенда започва със силна решимост най-накрая да реализират дълго отлаганите си планове. Енергията на Вселената вдъхновява действие, а Юпитер в директно движение им позволява да използват напълно спящия си потенциал. Стрелците чувстват, че е време да спрат да отлагат и да продължат напред - с енергия, креативност и без капка мързел.
Близнаци: Интуицията води до успех
През уикенда и най-вече в събота Близнаците ще разчитат на интуицията си и ще позволят на една от идеите си да види бял свят. Резултатите ще изненадат дори тях самите – идеите им ще наберат скорост, а околните ще започнат да изискват повече. Това е моментът, в който Близнаците могат да видят дали могат да се придържат към плана си, когато всичко започне да върви по план.
Юпитер в директно движение не е просто астрологично любопитство – за четирите зодиакални знака това е импулс за действие и вземане на решения, от които няма връщане назад. Ще се възползват ли наистина от тази възможност? Вселената дава отговора: "Сега знаете точно какво да правите.“
