Популярна с много роли в Дисни, днес на 32

Американската певица, актриса и авторка на песни Деметрия Девон Ловато, по-известна като Деми Ловато, празнува днес своя 32-ри рожден ден.



Ловато е родена в Албакърки, Ню Мексико. Тя има по-голяма сестра Далас Ловато и по-малка полусестра, актрисата Медисън де ла Гарза. Тя започва да свири на пиано на седемгодишна възраст и китара на десетгодишна възраст. В интервю за Ellen DeGeneres тя разкрива, че е била обект на тормоз толкова много, че се е наложило да мине на домашно обучение след 7-и клас. Деми е страдала от хранителни разстройства и самонараняване преди да се справи с емоционалните и психическите си проблем и депресията.



Тя прави своя дебют като актриса в сериала Barney & Friends. През 2008 г. придобива известност с участието си във филма на Дисни Camp Rock. През същата година подписва договор с Hollywood Records и издава своя дебютен студиен албум Don't Forget. През 2009 г. Ловато приема главна роля в сериала на Дисни – "Съни на алеята на славата“. По-късно същата година певицата записва втория си студиен албум Here We Go Again, който оглавява Билборд 200.



През 2010 г., Ловато влиза в рехабилитационна клиника заради психични и емоционални проблеми и слага края на актьорската си кариера. Завръща се към музикалната сцена с третия си студиен албум Unbroken през 2011 заедно с видеото на първия сингъл от албума – Skyscraper. През 2012 г. Деми се присъедини като съдия и ментор в американския The X Factor. През 2013 г. записва четвъртия си студиен албум Demi, предшестван от дебютния за албума сингъл Heart Attack.



През март 2021 г. се разкрива като пансексуална и полово флуидна. През май 2021 г. се обявява за небинарна и пожелава да се обръщат към нея с местоименията те/тях.