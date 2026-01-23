ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина световна музикална легенда
"С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след битка с рака“, се посочва в публикацията.
"Той почина спокойно, заобиколен от любов“, написа съпругата му Хела.
Франсис Буххолц е член на рок групата "Скорпиънс“ до 1992 г. и е част от най-успешния им период в международен план.
"Скорпиънс“ са една от най-известните немски банди на всички времена и отбелязват световен успех с песни като Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Wind of Change.
Съставът продава над 100 милиона записи по целия свят и е изнасял концерти на всички континенти. Като басист Буххолц играе ключова роля във формирането на звука на групата през 70-те и 80-те години на миналия век.
Той участва в няколко успешни албума, които дават възможност на "Скорпиънс“ да постигнат международен пробив и ги правят една от най-влиятелните рок групи в Европа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му да...
11:25 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да ...
10:05 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:41 / 23.01.2026
Не всички зеленчуци обичат студената среда
08:36 / 23.01.2026
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS