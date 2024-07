Почина носител на "Оскар"

© Сценаристът и режисьор Робърт Таун, носител на "Оскар" за оригиналния си сценарий за "Китайски кварта почина на 89 - годишна възраст. През 1997 г. получава награда за цялостно творчество от Гилдията на американските сценаристи.



"Китайски квартал" е режисиран от Роман Полански и с участието на Никълсън като Джейк Гитс, частен детектив, поискал да проследи съпруга на Евелин Мълрай (изиграна от Фей Дънауей). Съпругът е главен инженер на отдела за вода и енергия в Лос Анджелис и Гитес се оказва уловен в хаотична спирала от корупция и насилие, олицетворена от безмилостния баща на Ивлин, Ноа Крос (Джон Хюстън).



Таун е починал в понеделник в дома си в Лос Анджелис, казва в изявление публицистът Кари Маклур.



По време на дългата кариера, започнала през 60-те години на миналия век, когато започва работа като актьор и сценарист за режисьора на второразредни филми Роджър Корман.



Towne става известен през 70-те години с три филма, които са одобрени от критиката и са комерсиални хитове, издадени в рамките на 14-месечен период: "The Last Detail“ (1973), "Chinatown“ (1974) и "Shampoo“ (1975). И трите сценария бяха номинирани за "Оскар", като "Chinatown" спечели през годината си.



Таун също пише за превозните средства на Том Круз The Firm (1993) и Days of Thunder (1990) и е автор на първите два блокбастъра на "Мисията невъзможна", излезли през 1996 и 2000 г.



Въпреки че повечето от сценариите на Таун останаха некредитирани – например в "The Parallax View“ (1974), "Marathon Man“ (1976), "The Missouri Breaks“ (1976) и "Heaven Can Wait“ (1978) – той получи рядка чест през 1973 г., когато режисьорът на "Кръстникът" Франсис Форд Копола му благодари в речта си при приемането на Оскар за сценария на трогателната и ключова сцена в градината между Ал Пачино-и Марлон Брандо – сцена, която не е в книгата на Марио Пузо.



През 2017 г. Vulture го постави на 3-то място в своя списък на 100-те най-добри сценаристи на всички времена - само Били Уайлдър и братята Джоел и Итън Коен са по-напред.