Почина легендарен музикант

© Легендарният английски китарист Джон Сайкс е починал на 65-годишна възраст вчера, 20 януари. Музикантът напусна този свят след тежка борба с рака.



Най-известната част от творчеството на Сайкс е свързана с участието му в Whitesnake, където той е съавтор на девет от песните в едноименния седми студиен албум на групата, издаден през 1987 г.



Той създава баладата Is This Love, който стана хит номер 1 и Here I Go Again. Албумът е продаден в над осем милиона копия само в САЩ.