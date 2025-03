Почина голяма звезда от "Първичен инстинкт"

© На 86-годишна възраст почина Денис Арнт – обичан американски актьор, оставил ярка следа в киното с роли в култови филми като "Първичен инстинкт“ и "S.W.A.T.“. Новината бе потвърдена от неговото семейство в емоционален некролог, публикуван на 26 март. Арнт е починал "спокойно в леглото си“, в дома си в Ашланд, щата Орегон.



"Той пренесе своя блясък, страст и отдаденост във втората си кариера на актьор – както на сцената, така и на екрана“, споделя семейството му.



Роден през 1939 г. – годината, в която излиза "Магьосникът от Оз“, – животът на Арнт е сравнен от близките му с легендарния филм: започва в "черно и бяло“, но се превръща в пъстро приключение, изпълнено с цветове, дръзки избори и страст към живота.



Преди да се посвети на актьорството, Арнт служи като военен пилот по време на войната във Виетнам, където е награден два пъти с ордена Пурпурно сърце. След службата си продължава да пилотира хеликоптери в Аляска, а по-късно се установява в Сиатъл. Именно там, след покана от приятел, се явява на прослушване в местен театър – и получава главна роля.



Актьорската му кариера започва с участия в Орегонския шекспиров фестивал, но истинската популярност идва с ролите му в телевизионни продукции и холивудски блокбъстъри.



През 1992 г. Арнт влиза в ролята на лейтенант Фил Уокър в "Първичен инстинкт“, участвайки в една от най-знаковите сцени в историята на киното – с героинята на Шарън Стоун. През 2002 г. се снима в "Undisputed“ като надзирателя Липском, а през 2003 г. – в "S.W.A.T.“ като сержант Хауърд. През десетилетията играе в хитови сериали като "Grey’s Anatomy“, "CSI“, "The Practice“, "Ally McBeal“, "Supernatural“, "The Good Fight“, "How to Get Away with Murder“ и много други. Един от върховете в театралната му кариера е номинацията за награда "Тони“ през 2017 г. за участието му в пиесата "Хайзенберг“ на Бродуей.



Освен страстта към киното и театъра, Денис Арнт е запален мореплавател, който обича да плава около островите Сан Хуан. Известен сред близките си с остроумие, чар, бунтарски дух и непримиримост, той оставя след себе си вдъхновяващо наследство.



Частната церемония по изпращането на актьора ще се проведе в тесен семеен кръг.