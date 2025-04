Почина голяма звезда от "Евровизия"

© Северноирландската певица Клода Роджърс почина на 78-годишна възраст след дълго боледуване.



Изпълнителката на хитове Jack in the Box, която получи признание със сингъла си от 1971 г., почина в събота, 19 април.



Във Facebook нейният син Сам Сорби обяви смъртта на майка си. Той написа: "С натежало сърце, моята скъпа красива майка Клодах почина, след като се бори с болест през последните три години. Тя почина мирно вчера, заобиколена от семейството си. Мама е живяла невероятен живот, пълен с любов и щастие. Нейната фантастична кариера, като изпълнява, пътува по света, посвещава живота си на двамата си сина и е скалата на това семейство.



"Изразявайки скръбта си, той добави: "Животът няма да е същият без мама, но тя най-накрая ще бъде в мир сега с татко, бавачката и дядо. Всички я обичаме и ни липсва ужасно."



Певицата на Goodnight Midnight направи своя телевизионен дебют през 1962 г., а по-късно се появява в първия си музикален филм - Just For Fun, през 1963 г.



Покойната певица, която имаше две деца - Матю и Сам, а през годините издаде приблизително 55 студийни албума.