Почина един от най-великите филмови режисьори

© Канадският филмов режисьор Норман Джуисън, създал шедьоври като расовата драма от 1967 г. "In the Heat of the Night“ (Среднощна жега), романтична комедия от 1987 г. "Moonstruck“ (Лунатици) и мюзикълът от 1971 г. "Fiddler on the Roof“ (Цигулар на покрива), почина на 97 години.



Джуисън, който беше номиниран три пъти за "Оскар" за най-добър режисьор и получи Оскар за цялостно творчестов през 1999 г., е починал в дома си в събота.



Родене в Торонто, неговите филми включват още сатирата от Студената война от 1966 г. "Руснаците идват, руснаците идват“ и провокативната рок опера от 1973 г. "Исус Христос суперзвезда“, се смяташе за един от най-важните режисьори през последните четири десетилетия на 20 век.



Неговите филми получиха 46 номинации за Оскар и спечелиха 12 Оскара. "In the Heat of the Night“, с участието на Сидни Поатие и Род Стайгър, спечели Оскар за най-добър филм за 1967 г.



"Moonstruck" на Джуисън от 1987 г. се превърна в една от най-популярните романтични комедии в Холивуд. Разказва историята на вдовица от Бруклин, изиграна от Шер, която се съгласява да се омъжи за мъж, когото не обича, и след това се влюбва в брат му, изигран от Никълъс Кейдж.



Той предизвиква голямо възхищение заради умението си да създава въздействащи филми в много различни жанрове.