Почина един от най-големите рок басисти

© На 84 години почина басистът и съосновател на американската рок група "The Grateful Dead" Фил Леш. В официалния акаунт на музиканта в Instagram се казва, че той е "починал мирно тази сутрин“ заобиколен от семейството си. Групата, която се сформира в Калифорния през 1965 г., се разпада 30 години по-късно след смъртта на фронтмена Джери Гарсия. Леш беше с тях от самото начало - и също така се присъедини към останалите оцелели членове на групата за събиране на турнето в САЩ през 2003 г. и за последната серия от концерти през 2015 г.



В акаунта на Леш в Instagram се казва, че той е "донесъл огромна радост на всички около себе си и оставя след себе си наследство от музика и любов". "Молим ви да уважавате личния живот на семейство Леш в този момент“, се казва още в съобщението.



С характерната си смесица от рок, фолк и джаз, "The Grateful Dead" вероятно са една от най-влиятелните групи в американската история и са написали саундтрака за контракултурното поколение на 60-те години.



Леш е роден в Бъркли, Калифорния, през 1940 г. Започва да свири на цигулка, след което преминава на тромпет, а по-късно и на бас китара, когато се присъединява към бандата през 1965 г., припомня NOVA. През следващите три десетилетия импровизаторските му умения допълват мелодиите на водещия китарист Джери Гарсия и колегите му от групата Боб Уиър, Бил Кройцман и Рон "Pigpen“ Маккернан. Той е най-известен с песента "Unbroken Chain", посветена на връзката на групата с нейната публика. Леш изпява и тъжната Box Of Rain, която пише, докато баща му умира.



Верните фенове, известни като "Deadheads“, често следват групата от град на град в САЩ, за да чуят как свири на препълнени с хора концерти. Въпреки огромния си брой последователи, бандата има само един хит в топ 10 на САЩ - "Touch of Grey" през 1987 г.