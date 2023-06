Почина актьор от "Титаник"

© На 94-годишна възраст почина американският актьор Лю Палтър. Той играе ролята на Изидор Щраус, заможен магнат и най-богатият пътник на борда на злополучния лайнер във филма "Титаник", режисиран от Джеймс Камерън, съобщава The Hollywood Reporter.



Палтър е напуснал този свят на 21 май в дома си в Лос Анджелис. Актьорът е страдал от онкологично заболяване, информира неговата дъщеря Катрин Палтър.



По време на актьорската си кариера Лю Палтър участва във филми като "Законът на Лос Анджелис", "Първият понеделник на октомври", "Хил стрийт блус" и"Летящата монахиня".



В "Титаник" Палтър изигра Исидор Щраус, а Елза Рейвън - съпругата му. Последната им сцена беше заснета в каюта, пълнеща се с ледена вода, докато двойката се прегръщаше на леглото, а музикантите свиреха химна "Nearer My God to Thee“.



Интересна подробност от последните дни е, че роднина на героя на Лю Палтър в "Титаник" загина на борда на подводницата "Титан", която се бе отправила на експедиция към останките на корабокруширалия лайнер.