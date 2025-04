Почина Рой Томас Бейкър

© ​Рой Томас Бейкър, известният музикален продуцент, почина на 12 април 2025 г. в дома си в Лейк Хавасу Сити, Аризона, на 78-годишна възраст. Новината беше потвърдена от множество авторитетни източници, включително Vulture, People и Pitchfork. Причината за смъртта не беше оповестена публично.​



Бейкър е най-известен с работата си с Queen, особено със съпродуцирането на емблематичната песен "Bohemian Rhapsody“. Той също така е работил с групи като The Cars, Journey, Mötley Crüe, Foreigner, Yes, Ozzy Osbourne и Smashing Pumpkins. Кариерата му започва в Decca Studios, а по-късно преминава в Trident Studios, където започва сътрудничеството си с Queen. През 2004 г. е въведен в Залата на славата на "Грами“



Музикалната звезда работи с няколко големи изпълнители и групи, включително Дейвид Бауи , Guns N' Roses, Мик Джагър , Ози Озбърн , The Rolling Stones , Free, Journey, Yes и Smashing Pumpkins.



Той също така помогна за продуцирането на четири албума за The Cars през 70-те и 80-те години, както и дебютния студиен албум на Mötley Crüe Too Fast for Love.



Той обаче беше най-известен с това, че помогна за създаването на класическата мелодия на Queen Bohemian Rhapsody.



Хитовото парче спечели две номинации за Грами и през 2004 г. и бе включено в Залата на славата на "Грами".



Рой винаги е знаел, че Bohemian Rhapsody ще бъде хит, въпреки че беше скептичен, че е твърде дълъг със своите почти шест минути. Той обаче не осъзнаваше колко голям ще стане хитът, пише Телеграф.



В интервю за The New York Times през 2005 г. той каза: "Мислех, че ще стане хит. Не знаехме, че ще бъде толкова голям. Не знаех, че все още ще се говори за това 30 години по-късно. Оттогава за влиятелния продуцент се изсипаха почести от фенове в X (бивш Twitter).