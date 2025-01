Почина Линда Нолан

© Певицата Линда Нолан, член на поп групата Nolans, почина на 65-годишна възраст, две десетилетия след като за първи път беше диагностицирана с рак.



Нолан придоби известност през 70-те години на миналия век заедно със сестрите си Колийн, Морийн, Бърни, Дениз и Ан и те записаха хитове, включително диско класиката от 1980 г. I'm In The Mood for Dancing.



Тя бе диагностицирана с рак на гърдата през 2005 г., но се възстанови през 2011 г. През 2017 г. обаче бе диагностицирана с вторичен рак на гърдата, който се разпространи и до 2023 г. беше в мозъка й.



Телевизионната водеща Колийн Нолан каза, че е "напълно съкрушена" от смъртта на сестра си, описвайки Линда като "фар на любов, доброта и сила".



"Нейното остроумие, хумор и смях бяха заразителни, присъствието й можеше да озари всяка стая“, каза Колийн в своята почит в Instagram, предаде BBC.



"Линда имаше сърце, пълно със състрадание, и винаги знаеше как да донесе утеха и радост на хората около себе си.“



The Nolan Sisters станаха първата ирландска група, която продаде повече от милион записи по целия свят и продължи да продава общо 30 милиона записи.



Сред другите им хитове са Gotta Pull Myself Together и Attention to Me.



Нолан напуска групата през 1983 г., но по-късно се преформира със сестрите си за няколко завръщания.



Водещата на Loose Women Кристин Лампард обяви смъртта на Нолан в епизода на дневното шоу на ITV в сряда, описвайки това като "много тъжна новина“.



Съгласнителят Надя Савалха каза, че това е "ужасен шок" и каза, че екипът на шоуто "изпраща нашата любов".