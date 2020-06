Почина Джоел Шумахер

© На 80 години почина американският режисьор Джоуел Шумахер, предаде Асошиейтед прес. Шумахер е починал след дълга битка с рака вчера в Ню Йорк.



Сред филмите на прочутия режисьор са: "Фантомът от операта" (2004), "Батман и Робин" (1997), "Време да убиваш" (1996), "Батман завинаги" (1995) и др.



Джоел Шумахер е роден на 29 август 1939 г. в Ню Йорк в семейството на Мариан и Франк Шумахер. Когато Джоел е на 4 години, баща му умира. Учи в колежите по изкуство и дизайн: Parsons The New School for Design и Fashion Institute of Technology.



След първата си работа в модната индустрия Джоел разбира, че истинската му любов е киното. Премества се в Лос Анджелис, където започва филмовата си кариера като дизайнер на костюми във филми и развива уменията си с телевизионна работа. Започва да пише сценарии за телевизионни филми и филми.



През 1981 г. Джоел Шумахер дебютира като режисьор с филма "Невероятната миниатюрна жена" с Лили Томлин в главната роля.