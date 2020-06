© На 3 юли 2020 година пловдивската цигуларка София Проданова ще изнесе солов концерт под тепетата. Мястото е къща-музей "Христо Г. Данов" на ул. "Митрополит Паисий" 2 в Старинен Пловдив, часът е 19:00, а входът е свободен.



София Проданова гради многостранна кариера в различни стилове - от ранна барокова до съвременна музика, изявява се и като импровизатор. Нейното обучение по цигулка започва в НУМТИ “Добрин Петков"- Пловдив при Евгения Ночева. През 2014 г. получава пълна стипендия от Английското министерство и място в престижното Yehudi Menuhin School. Там има щастието да работи и с преподаватели като Даяна Галвидите, Джена Шери, Наташа Боярски, Андраш Келер, Луция и Алина Ибрагимови, Робърт Левин и др.



От 2017 г. София учи в Guildhall School of Music and Drama в класа по цигулка на Дейвид Такено, барокова цигулка при Павло Безносюк и импровизация с Дейвид Долан. Тя е създател на струнния квартет Portorius и бароковия ансамбъл Apollo’s Cabinet, била е концертмайстор в оркестри и ансамбли при изпълнения на опери, мюзикъли, кантати и симфонични програми. Работила е с музиканти от водещите оркестри в Лондон. Като импровизатор участва в научни експерименти водени от Imperial College, London & Tokyo Institute of Technology. София е също част от уникалния оркестър “Spira Mirabilis", известен с това, че изпълнява симфонични произведения без диригент.



През 2019 г. София е концертмайстор на лондонския оркестър “Фиделио". По същото време е солист на Southend Symphony Orchestra. Заедно с бароковия си ансамбъл Apollo’s Cabinet е стипендиант към реномирания Brighton Early Music Festival. Обучението на София е възможно благодарение на подкрепата от Guildhall School Trust и Kathleen Trust, както и на щедростта на лютиерите Ева и Христо Маринови от Кремона-Италия, предоставили й техен майсторски инструмент.