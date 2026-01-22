ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив на 352-ро място в света по скъпотия
В измерваните показатели влизат хранителни и други потребителски стоки, комунални услуги, транспорт и различни други услуги, както и наем на жилище.
Животът в българската столица е малко по-евтин, отколкото в Истанбул (на позиция 300 в класацията), но малко по-скъп от този в Адис Абеба (302-ра позиция), столицата на Етиопия. През 2025 година платформата Numbeo отчете, че София е на 198-о място в света по високи цени след китайския мегаполис Шънчжън и преди тайландската столица Банкок.
Най-скъпият град в света и София спрямо него
Цените на повечето стоки и услуги в София тази година са с 66,4 процента по-ниски от тези в най-големия по население град в САЩ - Ню Йорк. През 2025 г. цените в София са били със 72,1 процента под тези в американския мегаполис, според данните.
Ако не бъдат калкулирани разходите за наем на жилище, то в София цените са с 53,8 процента по-ниски от тези в мегаполиса Ню Йорк. Най-скъп град за живот в света през 2026 година, също както и през миналата година, остава именно Ню Йорк, пише money.bg. Това се дължи в най-голяма степен на високите наеми там.
На второ и трето място се нареждат Цюрих и Женева в Швейцария, като цените там са съответно с 2,9 и 6,4 процента по-ниски от тези в Ню Йорк. През 2025 г. Сан Франциско изпревари Цюрих и Женева по високи цени, оставяйки ги на трета и четвърта позиция.
Най-скъпите градове за живеене в България
След София, останалите четири български града, намерили място в тазгодишната класация за най-скъпи места за живеене, са Варна (324-то място), Бургас (342-ро място), Пловдив (352-ро) и Стара Загора (414-о място).
Цените във Варна са с 69 процента по-ниски от тези в Ню Йорк, в Бургас със 71,8 процента, в Пловдив със 72,5 процента, а в Стара Загора - със 78,1 процента.
Българската столица е на 14-о място в Източна Европа по високи цени. Най-скъпо в региона е за жителите на Прага, Варшава и Москва, а най-ниски са цените в украинските градове Одеса и Лвов. От 54 града, включени в регионалната класация за Източна Европа, Стара Загора е на 50-о място, Пловдив е на 32-ро, а Бургас на 28-о място.
На другия полюс, най-евтини градове в света тази година са три града в Индия - Коимбатор, Лакнау и Патна.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
