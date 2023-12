© YouTube Виктория (Victoria) е най-слушаният български артист в Spotify с над 520 000 уникални месечни слушатели, съобщават от "Орфей мюзик“.



Коледният ѝ сингъл "All I Want for Christmas Is You" достигна общо над 1 млн. преслушвания във водещите стрийминг платформи. След промотирането от страна на Warner Music (Полша) музикалните куратори позиционираха песента в едни от най-големите коледни плейлисти в повече от 162 територии по света. Най-голямата от тях - "100 Greatest Christmas Song Ever“, е с над 900 000 последователи.



В края на ноември българската надежда на международната музикална сцена направи премиера на коледния си проект по време на събитие, наречено Warner Sessions във Варшава, по покана на Warner Music (Полша), припомня NOVA. "All I Want for Christmas Is You" е записана с полския пианист Александър Дебич.