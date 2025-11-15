Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените

© Стъклокерамичните плотове впечатляват с елегантния си вид и лесното почистване, но изискват малко внимание, когато става въпрос за избора на съдове.



Не всеки тиган, който работи чудесно на газови или чугунени плочи, ще е подходящ за стъклена повърхност. Неподходящият тиган може да надраска или дори да счупи стъкления котлон, докато други могат да се деформират под въздействието на топлината или да не я разпределят равномерно.



Затова, преди да загреете вечерята, проверете материала и състоянието на тиганите си. Някои просто не са подходящи за стъклени повърхности, докато други могат да помогнат да запазите блясъка на новата си печка в продължение на години.



Защо правилният съд е важен



За да бъде вашата готварска печка или плот безопасни и ястията да се приготвят равномерно, изберете материали, специално разработени за работа със стъкло. Не забравяйте: съдовете и котлоните трябва да работят в хармония. Ако едното повреди другото, не само рискувате оборудването си, но и влошавате качеството на храната. Изборът на подходящи съдове за готвене за вашия стъклен котлон осигурява както красота, така и производителност.



Видове съдове, които могат да повредят стъклокерамичните плотове:



1. Чугун



Тежестта на чугуна и грубата му текстура го правят опасен за стъклените готварски плотове. Дори леко плъзгане може да доведе до дълбоки драскотини. Чугунът запазва топлината отлично, но е прекалено агресивен към стъклото.



Ако харесвате характеристиките на чугуна, вариантите с емайлирано покритие предлагат най-доброто от двата свята. Гладкото, херметично покритие предотвратява драскотини и петна, като същевременно запазва отличното задържане на топлината. Просто се уверете, че вдигате тигана, а не го влачите по повърхността.



2. Каменни съдове и неглазирана керамика



Тези материали често се използват за печене, но не са подходящи за стъклени плотове. Неглазираното им дъно може да направи плота матов или да остави следи. Повечето повреди от керамиката възникват, когато я изваждате от фурната и я поставяте върху котлона. Неравномерната текстура действа като шкурка.



Гладките, изцяло покрити керамични тигани и тенджери елиминират грубите ръбове, които драскат. Твърдо анодираният алуминий е друг отличен избор – той е здрав, лек и идеално равен за равномерен контакт. Загрява се бързо, лесно се мие и често може да се пренася от котлона във фурната.



3. Медни съдове



Необработената мед може да изглежда красиво, но оставя метален остатък, който обезцветява стъклото. С времето тези петна могат да станат почти невъзможни за премахване. Тези остатъци също могат да пречат на преноса на топлина. Много висококачествени тенджери от неръждаема стомана имат вътрешен слой от мед за подобряване на топлопроводимостта. Средата осигурява нагряване, а външната част от неръждаема стомана предпазва плота за готвене. Този хибриден дизайн осигурява чувствителността на медта без главоболието, свързано с почистването. Не случайно той е любимец на професионалистите.



4. Стъклени тенджери и тигани



Старите стъклени съдове, които бяха популярни в средата на ХХ век, са създадени за използване на печка, но не и за съвременните стъклени плотове. Тези стари стъклени тенджери са предназначени за нагряване с пряк пламък или чугунени плочи. На стъклена повърхност те се нагряват неравномерно, задържат горещи точки и надраскват повърхността. С течение на времето разширяването и свиването на стъклото може дори да доведе до напукване.



Неръждаемата стомана предлага дълготрайност, равномерно нагряване и гладко дъно, което не се надрасква. Тя също е лесна за почистване и устойчива на деформация. Висококачествената тенджера от неръждаема стомана се плъзга лесно по повърхността и запазва блясъка си. Това е най-добрият избор за стъклени готварски плотове, защото е едновременно нежна и хомогенна.



5. Тигани с деформирано дъно



Дори качественият тиган става опасен, ако дъното му е неравно. Деформираното дъно намалява контакта с повърхността, което води до неефективно загряване и увеличава вероятността от напукване. Това колебание, което виждате, води до загуба на топлина и натоварване на стъклото.



Преди да започнете да готвите, поставете тенджерата на плота, за да се уверите, че стои равномерно. Тенджерите с плоско дъно пренасят топлината равномерно и предотвратяват излишното напрежение. Проста проверка за люлеене или въртене, когато поставяте тенджерата, може да ви предпази от дългосрочни повреди. Ако тенджерата вече не стои равномерно, е време да я замените.