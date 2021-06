Пет от най-добрите спортни реклами

© Добрата спортна реклама не само помага на рекламодателя да постигне своите маркетингови цели, но често може да бъде една от най-запомнящите се части от спортно събитие. Най-ефективните и запомнящи се кампании имат отличително съобщение и остават в съзнанието на хора за дълго време. Ето някои от най-добрите спортни реклами за всички времена. Поне според нас.



Reebok Bacon



Започваме класацията не с какво да е, а с реклама, която е носител на една от най-престижните награди в света на рекламите-Гранд трофея на Clio. Clio е организация, която награждава най-добрите реклами в света още от 1960 година, като от 2014 има специална категория за спортни реклами.



В случая не става дума просто за реклама, а за кампания около пускането на пазара на продукт от Reebok, но той е толкова необичаен, че си заслужава мястото в тази класация. През 2014 производителят на спортна екипировка и спонсор на CrossFit организацията Reebok пуска не какво да е а…бекон.



Макар и този тип храна обикновено да не влиза в едно изречение с думата “спорт" когато става за CrossFit комбинацията не е толкова странна. Това е така, тъй като CrossFit-ът е изключително натоварващ физиката режим, а практикуващите го обикновено се придържат към високоенергийни хранителни режими, които включват консумацията на бекон. Кампанията става изключително популярна, като също така е оценена най-високо от Clio Awards.



PokerStars I’m In



Има нещо мистично в играта на карти, не мислите ли? Дали е заради голямата доза неизвестност, както при раздаванията, така и при действията на противника?



Или пък е заради киноиндустрията, която налага образа на картоиграча като силна, но затворена личност, чиито живот минава мерейки сили с други играчи в затъмнени и задимени зали.



Реалността на модерния покер е малко по-различна, макар всеки да е свободен да създаде каквата обстановка му допада. И все пак една от интересните реклами в сферата на покера идва от PokerStars и рекламното студио Anomaly. В нея творческите създатели залагат именно на мистичния чар на картите, като създават реклама в стил филм-ноар, чийто основни белези са именно тежката, вечерна и задимена обстановка.



YoPRO Every Millimeter Matters



Знаете ли как се става шампион? Стъпка по стъпка. Милиметър по милиметър.



Именно това е посланието на реклама на YoPRO-серия от високопротеинови храни на Danone, чиято целева аудитория са активно спортуващите. Рекламата показва непрестанният труд, който полагат професионалните атлети за да бъдат на върха на своята кариера.



Всъщност именно пътят до върха е в основата на видеото, което излезе миналата година. В него в рамките на минута и половина зрителите проследяват ежедневието на елитните състезатели в няколко различни спорта. Общото между всички тях? Хъс, пот и непрестанно усъвършенстване, оценявайки всяка малка победа по пътя.



Pepsi Medieval Battle



В разгара на Европейското първенство по футбол няма как да не се върнем 17 години назад до Евро 2004, което помним поради ред причини. Разбира се, най-важната за нас е, че това бе първото класиране на България за турнира от 1996-а. И макар да не успяхме да стигнем до финалите южната съседка Гърция поднесе невероятната изненада като стана европейски шампион, на всичкото отгоре надделявайки на финала над класния фаворит Португалия.



Още нещо, с което ще запомним този турнир е една от може би най-великите спортни реклами в историята на телевизията. Става дума за серията от реклами на Пепси, които събраха в един кадър много от тогавашните най-големи звезди на футбола. В тях успяхме да видим на едно място личности като Бекъм, Роналдиньо, Тоти, Раул, Торес и дори поп звездите Бритни Спиърс, Пинк и Бийонсе.



Нямаме спомен друг път да се е случвало да видим реклама с толкова звезди на едно място.



Nike Rory vs. Tiger



Завършваме с още една реклама, която събира две от най-големите имена в спорта. Този път става дума за голф, а героите са самите легенди Рори Макилрой и Тайгър Уудс.



Рори и Уудс са може би още едно продължение на неспиращото съревнование между англичаните и американците. Чай и кафе, Бийтълс и Ролинг Стоунс, Стинг и Роби Уилямс, Рори Макилрой и Тайгър Уудс.



Преди няколко години Nike събира двете най-големи имена в голфа, като в рекламата двамата играят на пръв поглед обикновена приятелска игра. Много бързо обаче тя се превръща в съревнование, в което и двамата се надпреварват кой ще отбележи по-впечатляваща, но и абсурдна точка. Без да издаваме сюжета ще споменем, че той включва сватба, шокирани бизнесмени и още по-изненадан Макилрой.