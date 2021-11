Падна поредната маска в "Маскираният певец"! Кой беше Ангелът?

© Падна поредната маска в "Маскираният певец" и звездите започват една по една да разкриват истинските си лица. Ето, че стана ясно и кой се крие под ефектния костюм на Ангелът, който в случая е гост-звезда. Оказа се младата поп певица Дивна!



Ангелът бе и първата гост-маска в снощния лайф на "Маскираният певец" и изпълни "We Are The World" на USA For Africa. Песента е записана от Майкъл Джексън и Лайнъл Ричи през 1985-та с продуцент Куинси Джоунс и е изпълнена за пръв път от плеяда от най-известните изпълнители в този момент, като целта била да се съберат средства за помощ на гладуващите деца в Африка. Песента е презаписана отново през 2010-та след земетресението в Хаити.



Ето защо и за Дивна точно тази песен е била много голямо предизвикателство. Но съдейки по зашеметяващото й изпълнение, което накара мнозина да се зачудят кой ли се крие под ефектната маска, е ясно как точно тя се е справила с него.



Припомняме, че миналия сезон в същия костюм видяхме поп фолк звездата Есил Дюран. Предположенията на панела този път бяха - три пъти за Керана и един глас за Роберта. Под маската на Ангелът се оказа Дивна, пише Шоу блиц.