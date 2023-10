© Световноизвестният PR експерт Максим Бехар дебютира на музикалната сцена и то директно в ефира на най-популярното американско R&B радио Hоt 21. В първия си сингъл "PR We Are“ Бехар си партнира с българката рап легенда Мишо Шамара, неговия син Lil Sha и американската кънтри сензация от Нешвил Сара Харалсън. Песента направи своята двойна премиера този вторник едновременно в Ню Йорк в ефира на радио Hot 21 и в София – по БГ Радио.



"Почти случайност ни събра в студиото с Мишо Шамара и сина му и само за няколко часа направихме песента – разказва Максим Бехар. За наша изненада тя бързо трупа фенове и след като я изпратихме на няколко радио станции в САЩ, където Мишо живее със семейството си, от влиятелното Hot 21 реагираха мигновено и предложиха промоцията да бъде първо при тях. Реших обаче, че за това трябва да имам и български партньор и приятелите ни от БГ радио откликнаха веднага.“



Бехар, който е автор на текста, заедно с Lil Sha, е посветил дебютното си парче на бизнеса, в който работи от 30 години и с който има десетки световни успехи – PR-а. Това всъщност е първата и единствена песен в света, правена някога за този бизнес.



Включването на нежните вокали на Сара Харалсън в сингъла също става почти на шега. Бехар я кани да стане част от проекта, след като се запознава с нея случайно в софийски пъб, където тя миналия месец има участие само за една вечер с групата на българския издател и кънтри певец от Велико Търново Нейко Генчев. Певицата чува демо версията на "PR We Are“ и веднага се съгласява да се включи в нея. Самата Сара Харалсън е популярна американска кънтри певица, чийто талант към момента ѝ е завоювал 4 предложения за номинация от тазгодишните награди Grammy. Тя има десетки издадени албуми, покорявали американските класации.



"Естествено, доста се учудихме – рап песен изпълнена от Максим Бехар, който всички в България познаваме в съвсем друга роля. Песента и идеята зад нея много ни хареса – тя е написана от българи, изпълнена от българи и за секунда не се поколебахме да си партнираме в този проект“, каза Николай Янчовичин, изпълнителен директор на групата БГ Радио.



Мишо Шамара и сина му Lil Sha живеят в Чикаго, САЩ, от десетина години. Lil Sha успешно развива своята музикална кариера на местния пазар, като вече има няколко хита в американските рап класации и е писал музика за няколко известни американски рапъри. Тази година заедно с групата "Гумени глави“ те имаха зашеметяващо турне в България, което завърши с впечатляващ концерт в Лондон пред българската и британската публика.



"Беше много вълнуващо да участваме в този проект. За мен Максим винаги е бил пример за това как трябва да се работи и как човек трябва да се държи в обществото, но сега успяхме да видим неговия професионализъм в действие и той наистина е на световно ниво във всичко, което прави. Сигурен съм, песента ще има грандиозен успех в международните класации“, каза Михаил Михайлов, известен с прякора Мишо Шамара и с култовите си хип-хоп песни от началото на 90-те.



Максим Бехар възнамерява да продължи да развива музикалната си кариера и занапред, заедно с основния си PR бизнес, където през миналата година той бе обявен от авторитетното световно издание PR Week за "Най-добър PR професионалист в Европа“. През тази година той издаде още две книги, получи държавно отличие от президента на Литва, и реализира с компанията си М3 Communications Group, Inc. стотици успешни бизнес проекти, високо оценени от техните клиенти.



Песента "PR We Are“ можете да слушате в Spotify тук, както и в Apple Music и в над 100 други световни музикални платформи.



Видеоклипът към сингъла, изработен в студиото на M3 Communications Group, Inc. от Кристиян Неделчев, също е вече лайв в YouTube.