Димитър Рачков отдавна е доказал, че освен талантлив комик е и човек, който отлично познава механизмите на телевизионната кухня. А в нея невинаги най-важни са само талантът и упоритостта – понякога много по-силни се оказват правилните приятелства и влиятелните връзки.Именно затова появата на неговата годеница Виктория Кузманова в сутрешното предаване На кафе при водещата Гала не остана незабелязана. Напротив – зад кулисите на Нова телевизия се появиха немалко коментари и шушукания.Завръщане на екранаБившата адреналинка от Господари на ефира отдавна не се беше появявала на екран. Затова и мнозина се запитаха дали гостуването ѝ не е знак, че телевизионната ѝ популярност ще бъде "освежена“.А кой по-подходящ да помогне за това от самия Рачков – едно от най-разпознаваемите лица на телевизията и близък до кръга около продуцента Магърдич Халваджиян и семейството му.От маникюристка до бизнес дамаПреди телевизионните изяви обаче Рачков вече беше направил сериозна инвестиция в имиджа на половинката си. По думите на хора от бранша той е вложил значителни средства в луксозния салон за красота на Виктория, превръщайки я от обикновена маникюристка в собственик на престижен бранд за разкрасителни услуги.Салонът ѝ днес се рекламира като едно от най-луксозните места за маникюр и козметични процедури, а самата Кузманова все по-често се представя като предприемач и експерт в сферата на красотата.Първа спирка – "На кафе“Миналата седмица Виктория Кузманова се появи като гост в рубриката "Пътят на красотата с Ина“ в "На кафе“. Там тя разказа за актуалните тенденции в маникюра, показа свои любими визии и сподели колко се гордее с дъщеря си Кари.Разбира се, разговорът засегна и личния ѝ живот – предстоящата сватба с Рачков също беше представена като част от тяхната "приказна“ любовна история.Какво се говори зад кулиситеЗад камерите обаче някои хора в телевизията гледат на появата ѝ по съвсем различен начин. Според коментари в медийните среди Рачков отдавна подготвял почвата, за да върне Виктория в светлината на прожекторите.Първата важна стъпка, според тези слухове, била тя да стане "своя“ за влиятелния телевизионен кръг около фамилията Халваджиян. Когато двамата се появиха заедно с тях на ваканция на Малдивите, мнозина приеха това като знак, че новото попълнение вече е прието в компанията.Стар сценарий?Това не е първият път, в който Рачков е свързван с подобни слухове. Преди години упорито се говореше, че той е изиграл ключова роля и в телевизионното издигане на Мария Игнатова.След периода им като двойка Игнатова се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на родния ефир, участвайки в редица популярни формати на продуцентската компания на Халваджиян.Реакциите на зрителитеВ социалните мрежи зрителите също не пропуснаха да коментират."Аман от връзкари! Рачков пак уреди работа на половинката си“, пише потребител."Тая жена откога стана тв звезда и виден стилист, че я канят по студията?“, пита друг."Нищо ново – ако си приятел на Халваджиян, тв славата ти е в кърпа вързана“, гласи трети коментар.Дали появата на Виктория Кузманова в "На кафе“ е просто еднократно гостуване или начало на нов телевизионен път – предстои да се разбере. Едно е сигурно: зад кулисите на телевизията темата вече предизвика доста шум.