От хотела, където почина Лиъм Пейн: Имаме гост, който е натъпкан с наркотици и алкохол

© Агустин Маркарян/Ройтерс Феновете поставят свещи пред хотела, където Лиъм Пейн, бивш член на One Direction, беше открит мъртъв. Повече от час след залез слънце в Буенос Айрес в сряда червен ван се приближава до страничната врата на четиризвездния хотел CasaSur Palermo, за да изнесе тялото на бившия член на групата One Direction Лиъм Пейн от помещенията.



31-годишният Пейн е починал по-рано през деня, след като паднал от третия етаж на хотела, според изявление на полицията в Буенос Айрес. Фенове са започнали да се събират пред хотела, организирайки бдение за популярния музикант, като се уточнява, че обстоятелствата около смъртта му все още бяха неясни.



По-рано персоналът на хотела е поискал спешна полицейска помощ малко преди Пейн да падне, според обаждане до 911, получено от местния филиал на CNN Todo Noticias. "Имаме гост, който е натъпкан с наркотици и алкохол“, каза управителят на хотела при обаждането. "Той разбива нещата. Той разкъсва цялата стая на парчета.



Управителят казал, че имат нужда от "някой да бъде изпратен при нас спешно“, тъй като персоналът не знае "дали животът на госта е изложен на риск“.



Персоналът на хотела не може да влезе в стаята, където гостът е отседнал "от два или три дни", каза управителят на обаждането.



Пабло Поликикио, директор по комуникациите на Министерството на сигурността на Буенос Айрес, каза в изявление за Асошиейтед прес, че Пейн "е скочил от балкона на стаята си“. Полицията се втурнала към хотела в отговор на спешно обаждане малко след 17:00 часа местно време, каза той, предупреждавайки за "агресивен мъж, който може да е под въздействието на наркотици или алкохол“.



Снимки от хотелската стая на Пейн, разпространени от полицията в Буенос Айрес, показват счупен телевизор. Властите в момента разследват обстоятелствата около смъртта му и провеждат аутопсия, каза Алберто Кресченти, ръководител на държавната система за спешна медицинска помощ, пред Todo Noticias.



One Direction бяха събрани от продуцента Саймън Коуъл, след като откри Пейн и четирима други талантливи млади мъже – Хари Стайлс, Зейн Малик, Луис Томлинсън и Найл Хоран – на прослушване за британската версия на "The X-Factor“. Поотделно те не бяха достатъчно добри, помисл си Коуел.



Заедно се оказа, че са сензация.



Наричани 1D от техните фенове, те се превърнаха в глобален феномен като първата група, чиито първи четири албума дебютираха под номер 1 в Billboard 200 . Тяхната масивна фенбаза, наречена Directioners, изстреля поп групата до повече от 50 милиона продадени записа, преди членовете да се разделят, за да започнат солова кариера. Те бяха известни с песни като "What Makes You Beautiful“, "Best Song Ever“ и "Story of My Life“.



Пейн е говорил преди за умствената тежест на славата.



"Не мисля, че се боря в смисъла на това, което естествено бихте си помислили, когато вървя по улицата с всеки, който ме спира“, каза той пред Esquire Middle East през 2019 г. "Искам да кажа, понякога се случва, но най-вече психически се бориш с това. Това е да се подготвиш и винаги да знаеш, че може да те снимат."



Малик беше първият, който напусна групата през 2015 г. Останалите го последваха.



CNN се свърза с бившите колеги на Пейн и Коуъл за коментар. Към четвъртък сутринта никой не е направил публично изявление.



В часовете след новината за смъртта хора, които познаваха Пейн от началото на тийнейджърската му слава отдадоха почитта си към него.



"Спомням си го като 14-годишен, когато се яви на прослушване в X Factor и ни взриви, пеейки Синатра“, написа бившият водещ на "X-Factor“ Дермът О'Лиъри в Instagram, споделяйки снимка на себе си и младата Пейн на сцената. "Той просто обичаше да пее. Той винаги беше радост, имаше време за всички, учтив, благодарен и винаги беше смирен.



Ан Туист, майката на бившия колега от групата Стайлс, публикува емотикони с разбито сърце в Instagram, като написа: "Просто момче…“



Феновете в социалните медии изразиха своя шок и скръб от загубата на това, което мнозина описаха като емблематична фигура в младостта си – припомняйки си годините като ревностни фенове.



"(One Direction) означаваше много за мен, защото бях на етап (от живота си), когато исках да стана част от нещо по-голямо, а One Direction и да бъда Directioner беше това за мен“, каза Ямила Закариас, фен на бдението пред хотела на Пейн в Буенос Айрес.



Зад нея скърбящи фенове запалиха свещи и изпяха песента на One Direction "Infinity“.



Колеги артисти също изразиха своята скръб и съболезнования, включително продуцента Zedd и певеца и текстописец Charlie Puth.



"В момента съм в шок“, написа Пут в Instagram. "Лиам винаги е бил толкова мил с мен. Той беше един от първите големи артисти, с които трябваше да работя. Не мога да повярвам, че го няма."