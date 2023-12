От bTV прецакали Никола Янакиев за финала на "Гласът на България"?

© Фейсбук Последният сезон на музикалното предаване "Гласът на България" бе спечелен от Надежда Ковачева от отбора на Миро. Едва четвърти се класира момчето с морски корени - Никола Янакиев от отбора на Дара.



Именно представянето на Никола обаче предизвика истински фурор в социалните мрежи, където по традиция телевизионни меломани коментираха случващото се. Особено обострено бе вниманието им към изпълнението на Никола на песента "Sorry Seems To Be The Hardest Word". По време на неговото изпълнение музиката сякаш бе заглушавана от гласовете на участниците.



"Моля за другия сезон да смените тонрежисьора, омръзна ми да не мога да чуя изпълнението заради музиката…", гласи един от първите коментари след изпълнението на Никола, който в един от финалните етапи пя дует и с Дара Екимова.



Но за всички знаят, че екипът на Би Ти Ви е от професионалисти и никой не би позволил такъв гаф, освен ако гафа няма за цел да осуети дадено изпълнение, категорични са запознати, според които това не се случва за първи път във формата на предаването.



"И все пак Никола се представи блестящо",



"Най-добрият за мен! Гласът на България!", се казва в част от мненията на другите.