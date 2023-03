"Оскари" 2023: Кой ще спечели?

© AS USA По-късно тази вечер всички погледи ще бъдат насочени към Холивуд, за да видят дали филмът Everything Everywhere All At Once може да завърши сезона на изключителните си награди, като помете "Оскарите", пише CNN.



Сезонът на наградите за 2023 г. беше един от най-непредсказуемите през последните години. Вълнуващо е, че тазгодишните победители са най-трудните за прогнозиране от известно време, поради вариациите в многото предшестващи церемонии.



Победителите на другите големи церемонии като наградите SAG, Bafta и Златен глобус са различни и липсва консенсус кой ще триумфира на "Оскарите".



Единствените награди в категорията за актьорско майсторство, в които експертите са уверени, е звездата от Everything Everywhere All At Once Ке Хуи Куан , спечелила наградата за най-добър актьор в поддържаща роля.



Брендън Фрейзър (Китът) и Остин Бътлър (Елвис) са спечелили множество награди за най-добър актьор на други големи събития и съща има вероятност всеки от тях да вземе Оскар.



Най-добра актриса в поддържаща роля е може би най-отворената от актьорските категории - с надпревара между Анджела Басет (Wakanda Forever), Кери Кондън (The Banshees of Inisherin) и Джейми Лий Къртис (Everything Everywhere All At Once).



Вижте всички номинации за "Оскар":







Най-добър филм:



"Всичко тихо на западния фронт“, Малте Грюнерт, продуцент



"Аватар: Пътят на водата“, Джеймс Камерън и Джон Ландау, продуценти



"The Banshees of Inisherin“, Греъм Бродбент, Пийт Чернин и Мартин Макдона, продуценти



"Елвис“, Баз Лурман, Катрин Мартин, Гейл Берман, Патрик Маккормик и Шуйлър Вайс, продуценти



"Всичко навсякъде и наведнъж“, Даниел Куан, Даниел Шайнерт и Джонатан Уанг, продуценти



"The Fabelmans“, Кристи Макоско Кригър, Стивън Спилбърг и Тони Кушнър, продуценти



"Тар“, Тод Фийлд, Александра Милчан и Скот Ламбърт, продуценти



"Top Gun: Maverick“, Том Круз, Кристофър Маккуори, Дейвид Елисън и Джери Брукхаймър, продуценти



"Триъгълник на тъгата“, Ерик Хемендорф и Филип Бобер, продуценти



"Жените говорят“, Деде Гарднър, Джеръми Клайнър и Франсис Макдорманд, продуценти



Най-добър режисьор:



Мартин Макдона ("The Banshees of Inisherin“)



Даниел Куан, Даниел Шайнерт ("Всичко навсякъде и наведнъж“)



Стивън Спилбърг ("The Fabelmans")



Тод Фийлд ("Тар“)



Рубен Остлунд ("Триъгълник на тъгата“)



Най-добър главен актьор:



Остин Бътлър ("Елвис")



Колин Фарел ("The Banshees of Inisherin“)



Брендън Фрейзър ("Китът")



Пол Мескал ("След слънце“)



Бил Найи ("Living“)



Най-добра главна актриса:



Кейт Бланшет ("Тар“)



Ана де Армас ("Блондинка")



Андреа Райзбъро ("На Лесли“)



Мишел Уилямс ("The Fabelmans")



Мишел Йео ("Всичко навсякъде и наведнъж“)



Най-добър поддържащ актьор:



Брендън Глийсън ("The Banshees of Inisherin“)



Браян Тайри Хенри ("Causeway“)



Джъд Хирш ("The Fabelmans“)



Бари Кеоган ("The Banshees of Inisherin“)



Ke Huy Quan ("Всичко навсякъде и наведнъж“)







Най-добра актриса в поддържаща роля:



Анджела Басет ("Черната пантера: Уаканда завинаги“)



Хонг Чау ("Китът“)



Кери Кондън ("The Banshees of Inisherin“)



Джейми Лий Къртис ("Всичко навсякъде и наведнъж“)



Стефани Хсу ("Всичко навсякъде и наведнъж“)



Най-добър адаптиран сценарий:



"All Quiet on the Western Front“, сценарий от Едуард Бергер, Лесли Патерсън и Иън Стокел



"Glass Onion: A Knives Out Mystery“, Написано от Райън Джонсън



"Да живееш“, Написано от Казуо Ишигуро



"Top Gun: Maverick“, сценарий на Ерен Крюгер и Ерик Уорън Сингър и Кристофър Маккуори; Историята на Питър Крейг и Джъстин Маркс



"Жените говорят“, сценарий на Сара Поли



Най-добър оригинален сценарий:



"The Banshees of Inisherin“, Написано от Мартин Макдона



"Всичко навсякъде и наведнъж“, Написано от Даниел Куан и Даниел Шайнерт



"The Fabelmans“, написан от Стивън Спилбърг и Тони Кушнър



"Тар“, написан от Тод Фийлд



"Триъгълник на тъгата“, написан от Рубен Остлунд



Най-добра кинематография:



"Всичко тихо на Западния фронт“, Джеймс Френд



"Бардо, фалшива хроника на шепа истини“, Дариус Конджи



"Елвис“, Манди Уокър



"Империя на светлината“, Роджър Дийкинс



"Тар“, Флориан Хофмайстер



Най-добър документален игрален филм:



"Всичко, което диша“, Шаунак Сен, Аман Ман и Теди Лейфър



"Цялата красота и кръвопролитието“, Лора Поитрас, Хауърд Гертлър, Джон Лайънс, Нан Голдин и Йони Голижов



"Огън на любовта“, Сара Доса, Шейн Борис и Ина Фичман



"Къща, направена от трески“, Саймън Леренг Вилмонт и Моника Хелстрьом



"Навални“, Даниел Рохър, Одеса Рей, Даян Бекер, Мелани Милър и Шейн Борис



Най-добър документален късометражен филм:



"The Elephant Whisperers“, Картики Гонсалвес и Гунит Монга



"Haulout“, Евгения Арбугаева и Максим Арбугаев



"Как измервате една година?“ Джей Розенблат



"Ефектът на Марта Мичъл“, Ан Алвергю и Бет Левисън



"Stranger at the Gate“, Джошуа Сефтел и Конъл Джоунс



Най-добър филмов монтаж:



"Баншитата на Инишерин“, Микел EG Нилсен



"Елвис“, Мат Вила и Джонатан Редмънд



"Всичко навсякъде и наведнъж“, Пол Роджърс



"Тар“, Моника Уили



"Топ Гън: Маверик“, Еди Хамилтън



Най-добър международен игрален филм:



"Всичко тихо на Западния фронт“ (Германия)



“Аржентина, 1985" (Аржентина)



"Близо“ (Белгия)



"EO“ (Полша)



“The Quiet Girl" (Ирландия)



Най-добра оригинална песен:



"Applause“ от "Tell It Like a Woman“, музика и текст от Даян Уорън



"Hold My Hand“ от "Top Gun: Maverick“, музика и текст от Lady Gaga и BloodPop



"Lift Me Up“ от "Black Panther: Wakanda Forever“, музика от Tems, Rihanna, Ryan Coogler и Ludwig Goransson; Текст от Tems и Ryan Coogler



“Naatu Naatu" от “RRR," музика от MM Keeravaani; Текст от Chandrabose



“This Is a Life" от “Everything Everywhere All at Once", музика от Ryan Lott, David Byrne и Mitski; Текст от Райън Лот и Дейвид Бърн



Най-добър производствен дизайн:



"Всичко тихо на западния фронт“, дизайн на продукцията: Кристиан М. Голдбек; Декорация на комплекта: Ernestine Hipper



"Аватар: Пътят на водата“, дизайн на продукцията: Дилън Коул и Бен Проктър; Декорация на комплекта: Ванеса Коул



"Вавилон“, постановъчен дизайн: Флоренсия Мартин; Декорация на комплекта: Антъни Карлино



"Елвис“, дизайн на продукцията: Катрин Мартин и Карън Мърфи; Декорация на комплекта: Бев Дън



“The Fabelmans," Дизайн на продукцията: Рик Картър; Декорация на комплекта: Карън О'Хара



Най-добри визуални ефекти:



"Всичко тихо на западния фронт“, Франк Петцолд, Виктор Мюлер, Маркус Франк и Камил Джафар



"Аватар: Пътят на водата“, Джо Летери, Ричард Банехам, Ерик Сейндън и Даниел Барет



"Батман“, Дан Лемън, Ръсел Ърл, Андерс Лангландс и Доминик Туохи



"Черната пантера: Уаканда завинаги“, Джефри Бауман, Крейг Хамак, Р. Кристофър Уайт и Дан Судик



"Top Gun: Maverick“, Райън Тудхоуп, Сет Хил, Браян Литсън и Скот Р. Фишър



Най-добър пълнометражен анимационен филм:



"Пинокио ​​на Гилермо дел Торо“, Гилермо дел Торо, Марк Густафсон, Гари Унгар и Алекс Бълкли



"Marcel the Shell With Shoes On“, Дийн Флайшър Камп, Елизабет Холм, Андрю Голдман, Каролайн Каплан и Пол Мези



"Котаракът в чизми: Последното желание“, Джоел Крауфорд и Марк Суифт



"Морският звяр“, Крис Уилямс и Джед Шлангер



"Ставайки червени“, Доми Ши и Линдзи Колинс



Най-добър късометражен анимационен филм:



"Момчето, къртицата, лисицата и конят“, Чарли Макиси и Матю Фройд



"Летящият моряк“, Аманда Форбис и Уенди Тилби



"Търговци на лед“, Жоао Гонсалес и Бруно Каетано



"Моята година на пишки“, Сара Гунарсдотир и Памела Рибон



"Един щраус ми каза, че светът е фалшив и аз мисля, че го вярвам“, Лаклан Пендрагон



Най-добър дизайн на костюми:



"Вавилон“, Мери Зофрес



"Черната пантера: Уаканда завинаги“, Рут Картър



"Елвис“, Катрин Мартин



"Всичко навсякъде и наведнъж“, Шърли Курата



"Г-жо Харис отива в Париж“, Джени Бивън



Най-добър късометражен филм на живо:



"Ирландско сбогом“, Том Бъркли и Рос Уайт



"Ивалу“, Андерс Уолтър и Ребека Прузан



"Le Pupille“, Алис Рорвахер и Алфонсо Куарон



"Night Ride“, Eirik Tveiten и Gaute Lid Larssen



"Червеният куфар“, Сайръс Нешвад



Най-добър грим и прическа:



"Тихо на Западния фронт“, Хайке Меркер и Линда Айзенхамерова



"Батман“, Наоми Дон, Майк Марино и Майк Фонтейн



"Черната пантера: Уаканда завинаги“, Камил Френд и Джоел Харлоу



"Елвис“, Марк Кулие, Джейсън Беърд и Алдо Синьорети



"Китът“, Ейдриън Моро, Джуди Чин и Ан Мари Брадли



Най-добра оригинална музика:



"Всичко тихо на Западния фронт“, Фолкер Бертелман



"Вавилон“, Джъстин Хървиц



"Банши от Инишерин“, Картър Бъруел



"Всичко навсякъде и наведнъж“, Son Lux



"Fabelmans“, Джон Уилямс



Най-добър звук:



"Всичко тихо на западния фронт“, Виктор Прашил, Франк Крус, Маркус Стемлер, Ларс Гинзел и Стефан Корте



"Аватар: Пътят на водата“, Джулиан Хауърт, Гуендолин Йейтс Уитъл, Дик Бърнстейн, Кристофър Бойс, Гари Съмърс и Майкъл Хеджис



"Батман“, Стюарт Уилсън, Уилям Файлс, Дъглас Мъри и Анди Нелсън



"Елвис“, Дейвид Лий, Уейн Пашли, Анди Нелсън и Майкъл Келър



"Top Gun: Maverick“, Марк Уайнгартен, Джеймс Х. Матер, Ал Нелсън, Крис Бърдън и Марк Тейлър