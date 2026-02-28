ЗАРЕЖДАНЕ...
Още едно от шестте му деца се отказа от него
Анджелина Джоли участва във филма, а Мадокс е един от асистент-режисьорите на проекта. И както съобщава People, името му в надписите фигурира като Мадокс Джоли. Така той става поредният от своите братя и сестри, който се отказва от фамилията на своя баща.
Филмът направи премиерата си във Франция миналата седмица, след като преди това беше представен на Международен филмов фестивал в Торонто.
Промяната във фамилното име на 24-годишното моме нямаше как да остане незабелязана и да не предизвика бурни дискусии. Мадокс и преди е работил с майка си по различни филми - най-скорошният бе "Maria“ от 2024 г., в който той работи като асистент в продукцията. Тогава в надписите бе изписан като Мадокс Джоли-Пит.
Според самата Анджелина, синът ѝ е човек с много таланти. Освен работата си на снимачната площадка, той владее няколко езика и е пилот - подобно на своята майка.
"Аз съм пилот“, каза актрисата при гостуването си в "Вечерното шоу на Джими Фалън“. "И синът ми Мадокс също изкара курсове за пилот. И дори вече е пълноправен такъв.“
Мадокс не е първото дете на Джоли и Пит, което се не желае да носи името Пит. През 2024 г. Вивиан, най-малката, 17-годишна дъщеря на двойката, беше изписана в надписите на бродуейски мюзикъл като асистент на Джоли с името Вивиан Джоли. Същата година в интернет се появи видео, в което Захара (22) се представи само с фамилията Джоли.
А на своя 18-и рожден ден първородната биологична дъщеря на двойката - Шайло подаде документи за законна промяна на името си, приемайки фамилията Джоли. Според източници това се дължи на обтегнатите отношения между децата и Пит.
По информация на People, Брад Пит е наранен от тези развития. "Никога не е изпитвал по-голяма радост, отколкото когато Шайло се роди. Той винаги е искал дъщеря“, казва близък до актьора източник. "А подобни промени само му напомнят, че е загубил децата си. Той ги обича и му липсват. Много е тъжно това, което се случва.“, пише ladyzone.bg.
