© Оригиналните гласове на формацията Enigma идват в България за концерт в зала 1 на НДК на 23 октомври, съобщават организаторите. Enigma има три номинации за "Грами“, 70 милиона продадени плочи, над 100 златни и платинени сертификата за продажба на албуми.



"От началото на 90-те години на миналия век Enigma вълнува публиката по целия свят с уникалната си смесица от електронна, ембиънт и уърлд музика. Децата на 90-те безпогрешно разпознават омагьосващите звуци на Sadeness, Return to Innocence, Gravity of Love и много други, а сега ще могат и да ги чуят на живо от оригиналните гласовете на Enigma с участието на Андрю Доналдс, Angel X и Фокс Лима, заедно с още от над двадесет песни от албумите The Rivers of Belief, Mcmxc A.D и Amen", разказват от Fest Team.



Enigma е немски музикален проект, стартиран през 1990 г. от румънеца с немско гражданство Майкъл Крету. Музиката се определя като ню ейдж, като съдържа грегориански напеви, етно елементи, съвременно звучене и дълбоки послания.



Крету издава няколко солови албума, сътрудничи с различни изпълнители и продуцира албуми за тогавашната си съпруга, немската поп певица Сандра, преди да замисли идеята за ню ейдж, уърлдбийт проект. Той записва първия студиен албум на Енигма, MCMXC a.D. (1990), с участието на Дейвид Феърстийн и Франк Петерсон.



Албумът остава най-успешният на Enigma, подпомогнат от международния хит сингъл "Sadeness (Part I)", който сам продава 12 млн. бройки. Според Крету вдъхновението за създаването на проекта идва от желанието му да прави музика, която да не се подчинява на "старите правила и навици“ и да представя нова форма на творческа изява с мистични и експериментални компоненти.