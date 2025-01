Официално Бен Афлек и Дженифър Лопес се разведоха

© Дженифър Лопес и Бен Афлек уредиха развода си, предаде Sky News. Лопес подаде документи в понеделник до Върховния съд на Лос Анджелис, като поиска съдия да финализира раздялата - около месец след като за първи път подаде молба за развод.



Документите показват, че двойката е уредила развода чрез посредничество, като никой не трябва да плаща издръжка на другия.



Лопес ще премахне Афлек от официалното си име, след като разводът бъде финализиран.



Двойката се ожени в Лас Вегас през юли 2022 г., след като възродиха връзката си почти 20 години след отмяната на първия им годеж в началото на 2000-те.



Лопес подаде молба за развод през август 2024 г., точно две години след много грандиозната сватба, която вдигнаха месец след първоначалната церемония в Невада.



Двойката заяви в съдебни документи, че официално са се разделили през април 2023 г.



55-годишната Лопес и 52-годишният Афлек бяха влиятелна холивудска двойка през 2000-те.



Те предизвикаха медиен фурор, когато Афлек участва в музикалния видеоклип на певеца към хитовия сингъл Jenny From The Block през 2002 г. и по-късно се появиха заедно във филма Gigli and Jersey Girl от 2003 г. през следващата година.



Слуховете за събиране започнаха през 2021 г., когато двойката, тогава и двамата необвързани, бяха снимани заедно. Те потвърдиха, че са възобновили отношенията си по-късно същата година.