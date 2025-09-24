ИЗПРАТИ НОВИНА
Обявиха втория хедлайнер на "Мидалидаре" през 2026 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:22
©
Легендарната хеви метъл група Twisted Sister, известна с хитове като "We’re Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock", ще посети България като част от световното си турне по повод 50-годишнината на бандата през 2026 г. Концертът ще се състои на Midalidare Rock In The Wine Valley на 10 юли, откривайки фестивала догодина.

Twisted Sister започват своята кариера в началото на 70-те години, но световната слава идва през 1984 г., след почти десетилетие на доминация в клубната сцена в района на Ню Йорк. Групата става първата без договор за запис, която два пъти изчерпва билетите за историческия Palladium Theater в Ню Йорк. С годините Twisted Sister се утвърждава като една от най-разпознаваемите сили на хеви метъла от 80-те, със скандални костюми, театрални изпълнения и песни, превърнали се в истински химни на rock and roll бунта.

С над 35 милиона продадени албума по целия свят, песните "We’re Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" остават най-лицензираните в историята на хеви метъла за филми, телевизия и реклама.

"Въодушевени сме да посрещнем такава легендарна банда за едно последно шоу в България и заедно да отпразнуваме 50-годишнината им“, заявиха организаторите на фестивала.

Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 ще се проведе от 10 до 12 юли. Билетите вече са в продажба чрез Eventim, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години ще влизат без билет.







Статистика: