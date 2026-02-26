ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново приложение открива "шпионите"
Как телефонът ви разпознава "шпионин“?
Приложението работи чрез сканиране на уникалния Bluetooth сигнал, който смарт очилата излъчват, докато са активни. Веднага щом някой с устройството се появи във вашата близост, ще получите известие, че потенциално сте под обектива. Въпреки че разработчикът признава, че са възможни грешки, като например откриване на VR очила, това е първият конкретен инструмент за защита на обикновените хора на улицата.
Страховете относно интелигентните очила се увеличиха след новината, че Meta планира да въведе технология за лицево разпознаване в своите модели. Съществуват и спекулации, че OpenAI работи върху свои собствени интелигентни очила, които биха могли напълно да заличат поверителността на обществени места. Nearby Glasses в момента е достъпна в Google Play Store и GitHub за всеки, който иска да си върне контрола над пространството си.
Съпротива срещу съвременното наблюдение
Това приложение е малък, но значим акт на съпротива срещу технологичните гиганти, които нормализират записването без съгласие. Докато компаниите твърдят, че устройствата им имат светлини, които сигнализират, че записват, на практика се оказва, че е лесно това да се скрие или игнорира. С помощта на това приложение потребителите най-накрая получават дигитален щит срещу невидими камери.
Геймъри и технологични ентусиасти вече започнаха да тестват приложението, а първоначалните впечатления потвърждават, че откриването е доста бързо. Независимо дали сте в кафене или на улицата, телефонът ви вече може да бъде най-добрият ви съюзник в запазването на поверителността ви. Битката за анонимност през 2026 г. очевидно се премества към екраните на нашите смартфони.
