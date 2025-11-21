Новината за най-новата двойка се оказа абсолютна истина

© Инстаграм Руската тенисистка Анастасия Потапова и нидерландският ѝ колега Талон Грийкспор са новата звездна двойка в спорта.



За това свидетелства тяхна снимка, направена по време на течащата им в момента съвместна почивка на Малдивите.



24-годишната Потапова за последно игра на турнир в Китай през миналия месец и след това замина за архипелага в Индийския океан. Към нея отскоро се е присъединил 29-годишният нидерландец, който преди седмица участва на турнира в Метц.



За връзка между двамата се говори от известно време, но нямаше дори неофициално потвърждение. Рускинята беше заснета да гледа мач на Грийкспор срещу Уго Юмбер в Дубай през февруари, а след това и на турнира в Индиън Уелс.



Анастасия Потапова беше омъжена за казахстанския тенисист Александър Шевченко. Двамата се ожениха в края на 2023 г., а девет месеца по-късно се разведоха.