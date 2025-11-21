ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Новината за най-новата двойка се оказа абсолютна истина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:03Коментари (0)447
© Инстаграм
Руската тенисистка Анастасия Потапова и нидерландският ѝ колега Талон Грийкспор са новата звездна двойка в спорта.

За това свидетелства тяхна снимка, направена по време на течащата им в момента съвместна почивка на Малдивите.

24-годишната Потапова за последно игра на турнир в Китай през миналия месец и след това замина за архипелага в Индийския океан. Към нея отскоро се е присъединил 29-годишният нидерландец, който преди седмица участва на турнира в Метц.

За връзка между двамата се говори от известно време, но нямаше дори неофициално потвърждение. Рускинята беше заснета да гледа мач на Грийкспор срещу Уго Юмбер в Дубай през февруари, а след това и на турнира в Индиън Уелс.

Анастасия Потапова беше омъжена за казахстанския тенисист Александър Шевченко. Двамата се ожениха в края на 2023 г., а девет месеца по-късно се разведоха.


Още по темата: общо новини по темата: 2337
21.11.2025 Софи Маринова забрани коментарите под нейна снимка с Тони Стораро
21.11.2025 Виктор Калев: Благодаря за това чудо
21.11.2025 Бизнесмен обиди най-красивата жена, нарече я тъпа, после се извини
21.11.2025 Няма да я виждаме вече сутрин
20.11.2025 Участничка в "Мис Вселена 2025" бе отнесена на носилка 
20.11.2025 Драматичен финал в "Стани богат". И трите жокера отидоха за един въпрос
предишна страница [ 1/390 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Виктор Калев: Благодаря за това чудо
14:19 / 21.11.2025
Бизнесмен обиди най-красивата жена, нарече я тъпа, после се извин...
14:00 / 21.11.2025
Няма да я виждаме вече сутрин
12:38 / 21.11.2025
Богат българин днес има повод да почерпи обилно
09:51 / 21.11.2025
"Вайбър" пуска нова функция
12:16 / 20.11.2025
Пловдивска ученичка продължава да громи в "Стани богат"
11:50 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
21:10 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Футбол - други
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: