|Новината за най-новата двойка се оказа абсолютна истина
За това свидетелства тяхна снимка, направена по време на течащата им в момента съвместна почивка на Малдивите.
24-годишната Потапова за последно игра на турнир в Китай през миналия месец и след това замина за архипелага в Индийския океан. Към нея отскоро се е присъединил 29-годишният нидерландец, който преди седмица участва на турнира в Метц.
За връзка между двамата се говори от известно време, но нямаше дори неофициално потвърждение. Рускинята беше заснета да гледа мач на Грийкспор срещу Уго Юмбер в Дубай през февруари, а след това и на турнира в Индиън Уелс.
Анастасия Потапова беше омъжена за казахстанския тенисист Александър Шевченко. Двамата се ожениха в края на 2023 г., а девет месеца по-късно се разведоха.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
