Нови казино игри на Playson радват казино любителите на WINBET

© Нови казино игри от световнопризнатия разработчик Playson вече са налични в онлайн казино WINBET - казиното с най-много джакпоти у нас.



Playson е един от провайдърите на iGaming софтуер с най-добра репутация в световен мащаб. Най-добрите заглавия на компанията могат да бъдат открити на winbet.bg, а сега родното казино представи и някои свежи предложения на своите клиенти, които могат да бъдат изпробвани във всеки един момент от денонощието.



Giza Nights: Hold and Win



Boost функция във всеки един от режимите на играта и безплатни завъртания само с топ символи очаква слот феновете в Giza Nights: Hold and Win - още една ротативка на така популярната сред слотовете египетска тематика. Тук Boost функцията може да донесе множител на печалбата до 214 пъти, а бонус символите задействат и специалното бонус ниво.



Wolf Land: Hold and Win



Вълците са основни герои във Wolf Land: Hold and Win на Playson. Сред символите в играта има и други животни, като например - сърна, заек и рис. Тук отново налице е Boost функция, събираща стойностите на бонус символите. Този слот ще доближи играчите до дивата природа, като играчите могат да се борят и за спечелване на джакпот.



Bozo Cats



Bozo Cats е идеалният слот за любителите на котки, а благодарение на множителите в него, печалбата може да достигне 10 000 пъти направения залог. Тази ротативка се играе във формат 5х3 - пет макари и три редици със символи, а три скатера могат да задействат девет на брой безплатни завъртания. Налице е и т.нар. “Златен скатер", който надгражда врътките и увеличава броя им.



Empire Gold: Hold and Win



Безплатни врътки само с топ символи и атрактивни джакпоти очакват слот феновете в Empire Gold: Hold and Win. Тематиката на тази ротативка води играчите към древните времена на могъщи империи и множество битки на бойното поле. Шест или повече бонус символи задействат специалната бонус игра, а налице отново е джакпот в няколко нива.



Коледен шанс - коледна кампания с награден фонд 1 милион лева



За да отбележи подобаващо предстоящите коледни празници, WINBET представи своята празнична кампания “Коледен шанс" с награден фонд в размер на 1 милион лева.



Кампанията обхваща цели четири различни промоции - HIT WIN, HIT WIN рулетка, слот турнири и спортен турнир.



Така през декември клиентите на winbet.bg имат предостатъчно опции за автентично празнично изживяване, като повече информация може да бъде намерена на сайта на оператора.



Бързи слот турнири - част от “Коледен шанс"



По традиция феновете на слот игрите обичат и слот турнирите - надпревари, даващи им възможност да завоюват допълнителни награди. Част от “Коледен шанс" през декември са и бързите слот турнири в WINBETс награден фонд 500 000 лева. Турнирите се провеждат всеки ден и на всеки кръгъл час между 10:00 и 18:00 на принципа “Short Race". Допълнителна атракция идва от факта, че всеки ден се играят игрите на различни разработчици.



Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.