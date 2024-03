Нови 10 нови слот игри от Netent на WINBET Казино

© NetEnt е един от водещите разработчици на казино игри в световен мащаб, а десет нови предложения от тази компания вече могат да бъдат открити в онлайн казиното на winbet.bg. По този начин клиентите на оператора могат да се възползват от още по-богат избор на вълнуващи заглавия, гарантиращи качество с марката “NetEnt".



10 нови игри на NetEnt - вече в WINBET Онлайн Казино



Всички почитатели на казино игрите на NetEnt вече имат възможност да изпробват новите предложения на winbet.bg.



Twin Spin Megaways следва принципа Megaways, гарантиращ до 117 649 начина за постигане на печелившо завъртане. Играта се играе с шест рила, а сред символите в него са класически за ротативките символи като камбанки, барчета, диаманти, късметлийски седмѝци и др. Заглавието поддържа безплатни завъртания, както и функция, при която два съседни барабана се избират да бъдат идентични.



Funk Master е друг атрактивен слот на NetEnt, който ще се хареса на феновете на диско изживяванията. Бляскавите диско топки са практически навсякъде по риловете, а основна функция в заглавието са т.нар. “танцуващи уайлдове", които могат да помогнат на играчите да постигнат по-голям успех.



Wild Turkey е друго заглавие на NetEnt принципа Megaways, което вече може да бъде открито и в казиното на WINBET. Тук налице е функцията за т.нар. “падащи символи", при която печелившите символи се изпаряват от екрана, а на тяхно място се спускат нови, което носи допълнителен шанс за печалба. При тази игра симпатичните пуйки са нестандартен, но интересен в случая главен герой.



Сред останалите нови игри на NetEnt, които вече присъстват в каталога на WINBET, могат да бъдат посочени заглавия като Jack and the Beanstalk Remastered, Fruit Shop Frenzy, Big Bang Boom, Mercy of the Gods, Vegas Night Life и др.



WINBET Бонус Парк - колело на късмета с куп награди



Колело на късмета винаги звучи като добра идея. Изключение не прави и промоцията WINBET Бонус Парк, която позволява на всеки регистриран клиент на оператора да завърти колелото веднъж на ден. Тук по-особеното е, че когато колелото е завъртяно, то ще изтегли не един, а три печеливши сектора. Тогава потребителят сам решава коя награда да активира за себе си. Сред призовете в случая са кеш бонус (с или без депозит), безплатен залог за Спорт и Live Казино (с или без депозит), безплатни игри (с или без депозит) и дори подарък от легендарния български футболист Христо Стоичков.



Персоналните бонуси на WINBET - на една ръка разстояние



В зависимост от своята игрална активност, потребителите на WINBET могат да спечелят и от Персоналните бонуси на оператора - промоция, също валидна за всички активни клиенти на оператора.



Когато даден потребител е получил персонален бонус, той ще може да избере между четири символа, показани пред него на екрана. Зад всеки един от символите се крият награди като кеш бонуси, безплатни залози за Спорт и безплатни игри.



Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.