ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов сериал тръгва по БНТ
©
Историята проследява десет туристи и техния водач по легендарния маршрут Ком-Емине. Сред участниците най-младият е на 18 години, а най-възрастният - на 70. Всеки от тях носи свои тайни и мечти, а сериалът разкрива както физическото предизвикателство на прехода, така и вътрешното изживяване на героите.
Режисьорът Бойко Боянов сподели в сутрешния блок "Денят започва“ впечатленията си от снимките:
"Този преход е емблематичен за туризма в България и има културно-историческо значение. Кадрите от Арбанаконак прохода, паметника на победата в Руско-Турската освободителна война, връх Шипка и град Котел ще покажат на зрителите уникалната красота на Стара планина. Процесът на снимките ни позволяваше да се потопим в себе си и да разкажем автентично историите на героите.“
Актьорът Константин Еленков подчерта, че планината е своеобразен персонаж в сериала:
"Сериалът ще разкрие на зрителя какво се случва с човека в планината. Планината променя човека и влияе на всеки от нас, дори ако не преминаваш истински Ком-Емине. В сериала изграждам образа на екстравагантна кинозвезда.“
Боянов допълни, че екипът е живял и снимал в реални условия – в палатки и общи спални, което е добавило автентичност към кадрите:
"Дубльор и каскадьор няма - всичко е реално, с истински участници и истински предизвикателства.“
Сериалът "Ком-Емине“ ще се излъчва от 2 април по БНТ, всеки четвъртък от 21:00 часа.
Още по темата
/
Геро: Уплаших маса народ
02.03
Петя Дикова: Честито!
02.03
Още от категорията
/
Почина известен актьор
24.02
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър сценарий на кинофестивала ''Берлинале''
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Една от най-богатите българки днес става на 56
21:39 / 03.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.