Нина Добрев идва в България за нещо грандиозно

© Холивудският ас Джерард Бътлър ще бъде продуцент на екшънтрилъра, който ще доведе на родна земя канадската актриса с български корени Нина Добрев и колегата й Аарън Екхарт.



Работата по продукцията се очаква да започне до седмици, като за целта екипът ще акостира в стyдиата на "Ню Бояна“ в България и Гърция. С продажбите на The Bricklayer ce заемат от Millenium Media, които ще продуцират заглавието заедно с Джерард Бътлър.



Очевидно актьорът и собствениците на продуцентската компания са заровили томахавките помежду си, след като миналата година Бътлър заведе дело за пропуснати ползи срещу продуцентите на франчайза му, включващ заглавия като "Код: Олимп“, "Код: Лондон“ и "Код: Ангелът".



Искът, който бе срещу Nu Image/Millennium Fi1ms и Padre Nuestro Productions, e заради първия от изброените филми, който направи премиерата си през 2013 Г. От Nu Image, която е сред стyдиата, срещу които шотландският актьор подаде иска си, заявиха, че няма основания за делото и твърденията му, защото отчетите от боксофиса са проверявани и преди от одитори на актьора.



Режисьор на предстоящия филм ще е Рени Харлин, когото зрителите познават от работата му по "Умирай трудно 2“ и който през последните две години засне друга продукция у нас, а даже намери и любовта и се ожени. Сценарият е написан пo романа на Ноа Бойд Beautiful antl the Damned, като по него работят Мат Джонсън и писателката Хана Вег.



The Bricklayer е първият път, в който Добрев ще се върне в България заради работата си. Въпреки че семейството й емигрира към Канада, когато тя е едва на 2 г., звездата продължава да се прибира в София почти всяка година, за да посети роднините си, пише "Телеграф“.