Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:38
© NOVA
В празничните дни в студиото на "Събуди се“ е любимата народна певица Николина Чакърдъкова. Тя подготвя своя най-мащабен концерт в кариерата си на 7 февруари, в който ще има 5 сцени, 3 оркестъра, десетки танцьори и 360 градусово изживяване. Изпълнителката разказва за празника в дома и на сцената.

Николина споделя, че на Коледа в дома й е имало много любов, щастие, радост и пълна къща с деца и внуци. Естествено малко нерви и умора покрай подготовката, но това е нещо нормално за всяка домакиня, приготвяща трапезата на Бъдни вечер. Певицата признава, че си е обещала, че красивите празници като Коледа и Великден да ги прекарва със семейството и спазва това обещание. Най-хубавата част е, когато се събере цялото семейство заедно около масата и започнат да си разказват и споделят истории. Тогава се получава коледната магия и е нещо запомнящо се за всички от фамилията, която са едно цяло и сплотено семейство.

"Ние сме малък град и всеки знае къде живее Николина Чакърдъкова, затова идват много музиканти колеги и други хора, които свирят, пеят и тихата и свята нощ се превръща в хубав празник в нашата къща. Може би това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух. Аз акумулирам положителна енергия в малкия град и я донасям в големите зали. Нито за момент не съм си помисляла да живея на друго място, освен в Гоце Делчев. Там се прераждам и се зареждам с енергия и може би част от успехът ми се дължи на това, че живея в малкия град“, признава пред NOVA Чакърдъкова.

Певицата разказва, че внуците й все още не осъзнават, че тя и дъщеря й не са само изпълнителки, които виждат по телевизията, а са тези, които сеят семенцето на родолюбие, традиция, фолклор. Целта на всеки родител е да даде здрава, българска основа на всяко дете, за да може като порасне да направи само своя избор. Тя разказва, че от всички страни в дома й звучи хубава, българска музика.

"Винаги ми се иска, когато дойдат нашите зрители в залата, да получат увереност, самочувствие и да се усетим като една общност. Целта ми не е да си изпея песните на концертите, а да пусна това послание. В края на концертите ми хората са със самочувствие, пеят, танцуват, прегръщат се. Това е мисията, която имаме. България трябва да е райска градина и такава си я представям. Не случайно пея тази песен, защото всеки трябва да допринесе с това, с което може. Искам всеки да може да се отдаде на любов, радост и на близките си. Желая спокойствие, здраве, мир и любов“, категорична е народната изпълнителка.

Тя разкрива, че черпи положителна енергия от близките си и се опитва да живее позитивно, като се радва на малките неща. 

"Винаги ми се е искало новият концерт да е по-различен от стария. Затова за всеки нов концерт се готвя като за последно. Ще има 5 сцени, много танцьори, оркестри… Тези 5 сцени ми дават възможност да отида близо до хората, с които да можем да обменяме положителна енергия. Наели сме голяма спортна зала в Гоце Делчев, където ще разчертаем мащабите на зала Арена 8888 и ще репетираме. Искам да превърна Арена 8888 в един дом, в който всички заедно да бъдем едно цяло. Искам да направим един хубав български празник и да се заредим с енергия за поне една година напред. Желая да превърна 7 февруари в хубав, сърдечен, български празник. Моите близки, както и хора от цяла България идват за концертите ми в големите зали, като повечето са облечени в носии“, дава повече детайли за подготовката по различния концерт-спектакъл.


