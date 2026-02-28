Доста любопитна случка сподели водещият Ники Кънчев в епизода на "Стани богат" с участието на бившия военен Атанас Лефтеров. Той стигна до въпрос за 750 евро: "Какво се получава, ако разрежем магнит на две?""Интересен въпрос, както казват участниците, които не знаят отговора", пошегува се полковникът.Тогава Кънчев реши да сподели: "Спомням си, тъй като полковник Лефтеров е в студиото, дами и господа - моят старшина Бакев ме изпрати с една кофа да я напълня с азимут и да я върна", разказа Кънчев. Това подпомогна Лефтеров да отговори, като използва жокера 50/50 и правилно посочи, че ако разрежем магнит на две, се получават два по-малки магнита.По-късно той стигна до въпрос за 5000 евро: "Кой нацистки лидер се опитва да сключи сепаративен мир с Великобритания и е пленен през 1941 г. в Шотландия?" Този път той предпочете сигурността и реши да се откаже. Извън играта маркира Рудолф Хес - и се оказа прав.Накрая полковникът си тръгна с 2500 евро.