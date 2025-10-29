ЗАРЕЖДАНЕ...
|Невероятно представяне на учителка в "Стани богат"
През целия си живот жената е преподавала испански, френски и английски език – една истинска дама на знанието и културата.
Тя се справяше блестящо и успя да съхрани един жокер – 50:50. Именно той ѝ помогна при въпроса за 10 000 лева, който гласеше:
"Коя знаменита група започва да използва името си едва след като получава разрешение от компания за рибни консерви?". Възможните отговори бяха: ABBA, Бони М, Джетро Тъл, Крийм.
След като използва жокера 50:50, на екрана останаха ABBA и Джетро Тъл. Участничката заложи на Джетро Тъл, но за съжаление това се оказа грешният отговор. Правилният отговор беше ABBA.
Шведската музикална поп група наистина е взела разрешение от компанията за рибни консерви със същото име преди да започне официално да използва марката си.
