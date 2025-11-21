Неправилно заредената съдомиялна машина води до проблеми

© Миенето на чинии може да бъде истинска мъка. И без значение как го правите, то изразходва много енергия, независимо дали разчитате на електрическата мощност на съдомиялна машина или на собствения си труд, за да измиете чиниите си на ръка. Може би се чудите кой метод е и най-добрият вариант за планетата. За щастие, науката има отговор – и той може да ви изненада.



Кой метод за миене на съдове е по-екологичен?



Може да изглежда, че миенето на ръка е най-екологичният вариант за миене на съдове, тъй като съдомиялната машина използва електричество в допълнение към водата. Но имаме изненада - използването на съдомиялна машина всъщност е по-добро за околната среда.



Всъщност, проучване на Университета в Мичиган, което сравнява двата метода за миене на съдове, установи, че използването на съдомиялна машина води до по-малко от половината емисии на въглероден диоксид и много по-малко потребление на вода, отколкото миенето на чиниите на ръка.



Проучването сравнява използването на съдомиялна машина с миенето на ръка за четири пускания чинии седмично в продължение на 10 години. Използването на съдомиялна машина е довело до отделяне на 2090 килограма парникови газове, в сравнение с 5620 при миене на ръка. А използването на съдомиялна машина е изразходвало 16 300 галона вода, в сравнение с 34 200 галона вода за миене на ръце.



Как да направите миенето на съдове възможно най-екологично



Без значение по какъв начин решите да миете чиниите си, има стратегии, които можете да използвате, за да намалите въглеродния си отпечатък, докато ги почиствате.



Не изплаквайте чиниите си, преди да ги заредите в съдомиялната машина



Може би сте били свикнали с предварителното изплакване на съдовете си, преди да ги заредите в съдомиялната машина, но повечето съвременни съдомиялни машини и препарати за съдомиялни машини могат да премахнат цялата мръсотия без изплакване (и всъщност работят по-добре, когато съдовете са по-мръсни), така че можете да избегнете предварителното измиване, преди да заредите съдомиялната машина.



Пропускането на предварителното изплакване на съдовете може да намали потреблението на енергия на зареждане с 3%. (Просто изхвърлете всички големи парчета храна в кошчето, преди да заредите чиниите си)



Друго предимство на използването на съдомиялната машина?



Обикновено тя използва по-гореща вода, отколкото бихте могли да понесете при миене на чинии на ръка, което ви помага да почистите съдовете си и може да помогне за дезинфекцията им.



Неправилно заредената съдомиялна машина ще означава, че някои или всички съдове няма да се измият, а необходимостта от повторно миене на съдовете е загуба на вода и енергия.



Как да заредите съдомиялната машина по правилния начин за блестящи чинии



Изключете настройката за нагряване на сушенето



Цикълът на сушене с нагряване може да използва 11% повече енергия на зареждане, така че превключването към настройка за сушене на въздух (или ръчно сушене на съдовете) също може да ви помогне да спестите енергия.



Пускайте съдомиялна само когато е напълно заредена



Вашата съдомиялна машина използва едно и също количество енергия, независимо дали е с пълно, или половин зареждане, затова се опитайте да увеличите максимално количеството чинии, които поставяте всеки път.



Изберете енергийно ефективна съдомиялна машина



Ако търсите нова съдомиялна машина, потърсете обозначението Energy Star, което показва, че тя използва по-малко енергия от другите.



Ако миете чиниите на ръка, първо ги накиснете



Поставянето на чиниите в мивката с топла сапунена вода за поне 15 минути, преди да започнете да миете, дава време на препарата да свърши половината от работата ви - и вероятно ще означава, че ще ви е нужно само бързо триене с гъбата и изплакване, за да ги почистите, пише ladyzone.bg.