Повечето потребители никога не свалят защитния калъф от мобилния си телефон, дори когато устройството е свързано към зарядното устройство в продължение на часове, което се оказва един от най-опасните навици за здравето на батерията. Това действие води до интензивно натрупване на топлина, която съвременната електроника не може да разсее, предизвиквайки пряко скъсяване на експлоатационния живот на литиево-йонните клетки и трайни повреди по вътрешните компоненти.

По време на процеса на зареждане, особено при използването на съвременни бързи зарядни устройства, батерията на телефона естествено се нагрява. Производителите проектират корпуса на апарата така, че да действа като радиатор, разсейващ генерираната топлина в околната среда. Дебелият силиконов или пластмасов кейс обаче функционира като изолатор, който блокира този процес и поддържа висока температура вътре в самото устройство. Когато батерията прегрее над критичната си точка, химичните процеси в нея се ускоряват неестествено, което води до бързо износване на литиево-йонните клетки. В резултат на това само след няколко месеца телефонът започва да се изключва много по-бързо от преди, а в най-лошите случаи екстремната топлина може да предизвика необратимо подуване на батерията.

Най-добрият начин да защитите смартфона си е да го изваждате от неговия калъф всеки път, когато го поставяте на зарядно устройство, особено през нощта. Горещият на допир гръб е ясен знак, че системата не успява да се охлади, затова оставянето на телефона върху твърда и хладна повърхност (като маса), вместо върху легло или възглавница, помага допълнително за циркулацията на въздуха. Също така трябва да се избягва използването на устройството или играенето на игри, докато то е включено в контакта. Комбинацията от топлина, генерирана едновременно от процесора и от зарядното устройство, е най-бързият начин за увреждане на батерията, чиято последваща подмяна с оригинална част често струва половината от цената на нов телефон.

Много съвременни телефони притежават вградена софтуерна защита, която автоматично забавя процеса на зареждане, когато вътрешната температура стане твърде висока. Потребителите обаче не бива да разчитат изцяло на софтуера, тъй като физическото прегряване продължава да натоварва сериозно дънната платка. Препоръчително е капакът да се сваля поне за половин час на ден, докато устройството се захранва, за да се гарантира, че то ще работи с пълен капацитет в продължение на години.