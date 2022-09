"Нарцистичен социопат" ли е Меган Маркъл - отнасяла се грубо към персонала и отказвала да си гледа децата

© Кралският хроникьор Валентин Лоу в новата си книга The Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown ("Придворните: Скритата власт зад короната") разкрива подробности около скандалния престой на Меган Маркъл в двора във Великобритания.



В книгата се критикува отношението на Меган Маркъл и принц Хари преди сватбата им, както и непознаването на протокола от тяхна страна, което е водило до конфузни ситуация.



Предлаганите извадки разкриват нови подробности, по-специално грубото отношение на херцогинята на Съсекс към помощниците й. Един ден тя грубо се скара на младо момиче в присъствието на нейни колеги, като каза, че би се обърнала за помощ към всеки друг, ако има такава възможност. Освен това тя често избухваше в писъци, а веднъж, когато отиде някъде да вечеря с принц Хари, не спря да звъни и да наказва персонала.



"На всеки десет минути тя или Хари ми звъняха, за да ми крещят. Те казваха: "Не мога да повярвам, че го направи, какво си мислеше?" Това продължило няколко часа.



Друга служителка на двореца каза, че когато след грешката си не е успяла да се свърже с Меган, е била още по-уплашена: "Тя не вдигна телефона и аз бях ужасен. Звучи толкова смешно, но треперех цялата".



Саманта Коен, приятелка на личния секретар на Меган, призна, че работата с херцога и херцогинята на Съсекс е била кошмар за нея. Сам даде да се разбере, че работата за тях е като работа за двама тийнейджъри. Те били непоносими и постоянно я тормозели. Беше много нещастна.



Според книгата през 2018 г. ръководителят на пресслужбата на двореца Джейсън Кнауф е написал писмо до личния секретар на принц Уилям, в което споделя отношението си към поведението на Меган Маркъл.



"Притеснява ме, че двама от личните асистенти на херцогинята вече са напуснали поради тормоз. По всичко личи, че херцогинята все си нарочва някого", гласи писмото.



Когато кралската двойка била помолена да се отнася с персонала по-уважително, Меган отговорила, че "не е нейно задължение да гледа деца“.



Хроникьорът Валентин Лоу пише, че помощниците на Маркъл я наричат "нарцистичен социопат“, а себе си "Клубът за оцеляване в Съсекс“.



"Всички знаеха, че кралското семейство ще бъде съдено по това дали Меган е щастлива. Но грешката им беше да приемат, че Меган иска да бъде щастлива. Тя искаше да бъде отхвърлена, това беше нейната мания от първия ден", пише Лоу.



Той разкрива още, че Меган многократно е изразявала недоволство от необходимостта да изпълнява кралските задължения, а по време на първото си съвместно турне с Хари дори казала: "Не мога да повярвам, че не ми плащат за това. "



"Харесваше й да получава внимание, но не разбираше смисъла да ходи на гости и да се ръкува с безброй непознати", констатира авторът.



В книгата си Лоу стига до извода, че Меган Маркъл дълго е подготвяла "напускането" си на кралското семейство и е събирала доказателства, за да покаже по-късно на обществото, че монархията я е разочаровала. "Персоналът подозира, че всяко движение на херцогинята на Съсекс е било част от преднамерен план", твърди Лоу, цитиран от NOVA.



Меган Маркъл и принц Хари се отказаха от кралските правомощия през 2020 г. и оттогава живеят в САЩ. Те обаче наскоро се върнаха в Обединеното кралство и останаха там поради смъртта на Елизабет II. За първи път от две години те се появиха публично заедно с принц Уилям и Кейт Мидълтън. Двете кралски двойки излязоха да поздравят хората, които се бяха събрали в замъка Уиндзор, за да се сбогуват с кралицата.