Победителят в неделния епизод на "Като две капки вода" стана Дара Екимова с изпълнението на Селин Дион "All by myself". Толкова показа сборът от точките на зрителите, журито, менторите и изпълнителите, видя Plovdiv24.bg. Тя обаче получи най-нисък резултат от самото жури, което се случва за първи път в историята на предаването.



По време на живото излъчване имаше малък технически проблем с изобразяването на класирането. Аматьорските имитации обаче стават все по-добри, което затруднява поставянето на оценките.



Първи на сцената излезе Тома, който изпълни песента “Watermelon sugar", която донася на Хари Стайлс награда “Грами". Той става известен като част от бандата One Direction, а днес развива изключително успешна солова кариера.



Керана сложи короната на Кралицата на соула - Арета Франклин и “Respect"! Освен певица, тя е композитор и пианист. Арета Франклин е първата жена, почетена в Залата на славата на рокендрола заради влиянието, което има върху развитието на соул музиката.



Христо Гърбов запя като френската майсторка на баладата Едит Пиаф и “Non, je ne regrette rien". Нейният чувствен глас пресъздава тежкия живот на самата певица - споделени и несподелени любови, трудно детство, войни, загуба на дете. Но тя споделя, че не съжалява за нищо, точно както гласи вечната песен!



Победителите от миналата седмица Димо Алексиев и Ралица Паскалева се превъплътиха в немската евроденс група Mr. President! Те стават световен феномен през 1996 година, когато песента им "Coco Jamboo" се превръща в абсолютен хит!



Обувките на самата на българския рок - Милена сложи Яна Маринова, която запита “Защо" с едноименната балада. Милена започва музикалната си кариера още в ученическите си години, а през 1989 г. става част от група “Ревю".



На сцената на "Капките" излезе южнокорейската сензация PSY! Трудната задача да научи неговите характерни движения се падна на Владо Михайлов. Песните на PSY завладяват интернет пространството, а хитът “Daddy" има над 674 милиона гледания в YouTube.



Христо Петков се завръща отново на родна земя и то с имитация на обичания български актьор и певец - Стефан Вълдобрев! Той изпя песента “Рай", част от албума "...Към", превърнала се в абсолютен хит през 1998 година.



Финалът на вечерта беше за Кали, която излезе на сцената с цял оркестър, за да запее с характерния глас на Горан Брегович. Той е един от най-разпознаваемите по света балкански изпълнители, известен най-вече със своята филмова музика.